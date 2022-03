Milan e Inter non si fanno male: finisce 0-0. Tutto rimandato al ritorno

Finisce 0-0 l'andata delle semifinali di Coppa Italia tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. Non verrà ricordato come uno dei derby più belli degli ultimi anni perché le due squadre hanno più badato a difendere che ad offendere. Meglio i rossoneri che hanno dimostrato di avercene di più fisicamente rispetto ai nerazzurri costantemente in difficoltà, imprecisi e spesso anticipata dagli avversari. A livello di occasioni da rete, però, entrambe hanno latitato con un paio di buone parate di Handanovic e una paio di buone chiusure per parte da parte dei difensori di ambo le squadre che hanno blindato le rispettive porte.

Il Milan, ai punti, avrebbe meritato qualcosa di più dal punto di vista del risultato con l'Inter che è riuscita a tenere botta e si lecca le ferite dopo un mese di febbraio a dir poco disastroso tra campionato e Champions League. Di certo questo 0-0 fa più il gioco dei rossoneri dato che ancora per quest'anno varrà la regola del gol doppio in trasferta e il prossimo 20 aprile al Diavolo basterà anche pareggiare con gol per staccare il pass per la finale.

L'Inter di Simone Inzaghi ha superato quota 400 minuti complessivi senza segnare e questo sta iniziando a diventare un vero problema per i nerazzurri con Lautaro Martinez lontano parente di quello ammirato in questi anni e fino al mese di dicembre e con Dzeko che sente il peso dei quasi 36 anni. Anche Marcelo Brozovic e Nicolò Barella sembrano lontani da una forma psico-fisica ottimale e questo sta influendo sul gioco, sui risultati e sulla fase realizzativa.

Ora per l'Inter è tempo di tornare a pensare al campionato con l'impegno di venerdì sera, a San Siro, contro la Salernitana mentre il Milan giocherà domenica sera contro il Napoli di Luciano Spalletti sul suo campo. Martedì 8 marzo, inoltre, i nerazzurri giocheranno il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool che ha vinto il match di andata per 2-0.

Il tabellino

Milan: Maignan, Florenzi (84' Calabria), Tomori, Romagnoli (26' Kalulu), Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers (72' Messias), Krunic (72' Diaz), Leao (72' Rebic), Giroud

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries (88' Darmian), Barella (68' Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic (88' Gosens), Lautaro Martinez (68' Sanchez), Dzeko (79' Correa)