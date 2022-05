Milan-Inter, il testa a testa per lo scudetto: ecco tutte le combinazioni

Il Milan supera di misura la Fiorentina e vede lo scudetto sempre più vicino ma l'Inter, corsara a Udine, continua l'inseguimento sui cugini in vetta alla classifica.

Quando mancano tre giornate alla fine del campionato, la lotta scudetto riguarda ormai solo le due milanesi. La rete di Rafael Leao a fine partita lancia i rossoneri a quota 77 punti, due punti in più della squadra di Simone Inzaghi, seconda a 75 punti. Praticamente tagliati fuori il Napoli (70 punti) e la Juventus (69 punti), i cui sogni tricolori sono tenuti in vita soltanto dalla matematica.

Le prossime tre giornate

180 minuti tutti da godere a partire dalla prossima giornata. L'Inter anticipa venerdì 6 maggio e ospita l'Empoli allo stadio Meazza. I pensieri per la finale di Coppa Italia non dovrebbero influire sui nerazzurri, che puntano decisi ai tre punti contro i toscani, ormai da tempo priva di reali obbiettivi di classifica. Più difficile l'impegno del Milan in trasferta al Bentegodi contro l'Hellas Verona di Tudor, una delle grandi rivelazioni di questa stagione. Una partita che evoca brutti ricordi per i rossoneri. La famosa Fatal Verona dove inciamparono il Milan di Rivera (nella stagione 1972-73) e quello di Arrigo Sacchi (1989-90).

Alla 37esima giornata la squadrà di Stefano Pioli avrà un altro impegno duro. A San Siro arriva l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce da un'annata deludente ma pur sempre da temere in una sfida secca. Partita complicata anche per l'Inter in trasferta a Cagliari, a caccia di punti per la lotta salvezza. L'ultima giornata vede in programma invece Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria. Due partite che a meno di clamorose sorprese dovrebbero dare i tre punti ad entrambe.

Scudetto al Milan se...

Ottiene sette punti su nove negli ultimi tre incontri di campionato. La prima data utile per l'eventuale scudetto del Milan è il 15 maggio, alla penultima giornata. I rossoneri vincono il campionato in questa data se battono Verona e Atalanta e l'Inter ottiene un massimo di due punti tra Udinese ed Cagliari. In questo caso il Milan avrebbe 83 punti, mentre i nerazzurri 77. A quel punto, con due gare a disposizione e sei punti, l'Inter potrebbe arrivare solamente a 83, eventualità che a pari punti al termine del campionato premierebbe la squadra di Pioli.

Milan e Inter a pari punti

Perchè il Milan vincerebbe lo scudetto chiudendo a pari punti con l'Inter? Il regolamento della Serie A prevede infatti che davanti a questa eventualità si considerino come primo criterio gli scontri diretti in campionato. L'1-1 dell'andata e il 2-1 di febbraio, conquistato in rimonta grazie alla doppietta di Giroud sorridono ai rossoneri.

Scudetto all'Inter se...

Conquista tre punti in più del Milan su nove a disposizione. Serve dunque che i rossoneri facciano una sconfitta o almeno due pareggi. Un'eventualità che a tre giornate dalla fine costringe di fatto i nerazzurri a fare bottino pieno con la consapevolezza che potrebbe non bastare. Come detto dipende tutto dai rossoneri. La squadra di Pioli può guardare solo a se stessa per riconquistare lo scudetto dopo undici anni, un vantaggio non da poco. Ma a questo punto per l'Inter mantere il verdetto in bilico fino all'ultima giornata diventa più che un dovere.

