Milan, ecco "CDK". Inter, c'è Milenkovic

Oggi può essere il «Charles De Keteleare day». Il Milan, infatti, ha preparato l'affondo che si auspica possa essere decisivo per strappare il via libera del Bruges alla cessione del gioiello belga. Da tempo i rossoneri hanno l'intesa col classe 2001 per un quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione e adesso sperano di chiudere intorno ai 33-34 milioni di euro (bonus inclusi) l'acquisto del trequartista. Il colpo necessario per alzare il livello e aggiungere gol e assist alle spalle degli attaccanti.

CDK ma non solo: per la mediana il Diavolo non molla la presa per Renato Sanches (Lille). Continua il testa a testa col PSG nella corsa alla mezzala lusitana, intanto Maldini e Massara studiano Davide Frattesi come piano B. Il gioiellino del Sassuolo sembrava destinato alla Roma, ma lunedì scorso c'è stata l'ennesima fumata nera tra i giallorossi e Carnevali. Troppo alte secondo Tiago Pinto le richieste neroverdi e così la trattativa ha subito un brusco stop. Ieri pomeriggio a Casa Milan l'agente del classe 1999 (Beppe Riso) ne ha parlato con i dirigenti rossoneri, che potrebbero essere interessati a un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Sempre ieri poi c'è stato il primo incontro con Paratici per il centrale Tanganga, che i dirigenti milanisti vorrebbero in prestito dal Tottenham per rimpiazzare Romagnoli. Il Milan inoltre è al lavoro per blindare i propri pilastri: lavori in corso per i rinnovi fino al 2027 (con rispettivi adeguamenti degli ingaggi...) di Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Sandro Tonali. Il segnale di come dalle parti di via Aldo Rossi si punti, dopo lo scudetto vinto a maggio, ad aprire un ciclo che possa essere duraturo.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter si lecca le ferite della beffa Bremer e ha messo nel mirino Nikola Milenkovic (Fiorentina) per rinforzare la difesa. Col serbo c'è già una bozza d'accordo per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione, mentre per la Fiorentina è pronta un'offerta intorno ai 15 milioni.

Chi invece sta facendo la parte del leone sul mercato è Maurizio Arrivabene. Il Ceo della Juventus a margine dell'assemblea di Lega ha detto «no» in risposta alle voci sul possibile ritorno di Alvaro Morata, anche se sotto traccia Cherubini sta provando a riportare lo spagnolo a Torino. Proposto all'Atletico Madrid un prestito con diritto di riscatto. I bianconeri contano pure di riuscire a trovare l'accordo con Ramsey per la risoluzione del contratto.

Ore decisive anche per gli arrivi al Napoli del Cholito Simeone (Verona) e di Kim Min Jae (Fenerbahce). Infine ufficiali gli acquisti di Caprari (Verona) e Ranocchia (Juventus) da parte del Monza, che ora punta ad assicurarsi anche Petagna (Napoli).