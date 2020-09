Milan, in attacco arriva Hauge: chi è e perché è stato scelto

Il Milan è la squadra più in forma del 2020 ma Stefano Pioli ha ancora bisogno di uomini per completare la rosa. In attacco Maldini e Massara hanno concluso un grande colpo in prospettiva ma anche per il presente con l'acquisto dell'attaccante norvegese Jens Petter Hauge del Bodo-Glimt, club affrontato proprio dai rossoneri nel secondo turno preliminare di Europa League. Il tecnico del Milan aveva parlato entusiasta del giovane attaccante classe '99 che compirà 21 anni il prossimo 12 ottobre.

Fumata bianca

La giornata di oggi è stata decisiva per il passaggio di Hauge al Milan con il norvegese che è sbarcato ieri in Italia per sostenere le consuete visite mediche di rito nella giornata odierna. Ora si attende solo l'ufficialità per mettere nero su bianco l'accordo tra il club rossonero e il Bodo-Glimt che lascia partire un talento capace di realizzare 16 reti in 19 apparizioni in questo tormentato 2020, non male per un 20enne di buone speranze. L'accordo è stato trovato sulla base di 5 milioni di euro con il ragazzo che si trasferisce al Milan a titolo definitivo.

Jens Petter Hauge è un attaccante esterno di sinistra dotato di un ottimo fisico, 184 centimetri di altezza, ma nonostante questo è un calciatore molto rapido e dotato di una buonissima tecnica individuale. Dribbling e cambio di passo sono le sue doti migliori ma anche il tiro dalla distanza è di tutto rispetto. Non solo, Hauge è anche un uomo assist e come ha dimostrato in Norvegia riesce a essere anche efficace e prolifico sotto porta.

Mercato in fermento

Il Milan è ancora alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e in difesa con diversi nomi sul taccuino della dirigenza. Dopo aver visto sfumare Wesley Fofana del Saint-Etienne finito al Leicester per 40 milioni di euro ora le attenzioni degli uomini di mercato rossonera si sono spostate su Nacho e soprattutto su Takehiro Tomiyasu duttile difensore giapponese classe '98 del Bologna per cui i felsinei chiedono almeno 25-30 milioni d euro.

In uscita, invece, è cosa fatta l'accordo tra Milan e Lione per il trasferimento a titolo definitivo del deludente Lucas Paquetà sulla base di 20 milioni di euro circa. Il classe '97, ultimo colpo di Leonardo, fu pagato 35 milioni di euro ma a Milano ha fatto vedere ben poco delle sue qualità con sole 44 presenze e una rete al suo attivo in Serie A ma soprattutto condite da poche giocate di personalità e degne di nota

