Milan, ecco la "distrazione" Modric contro le cessioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Un Pallone d'Oro e vice Campione del Mondo per accendere l'entusiasmo della tifoseria rossonera e distrarla dal prossimo addio di alcuni big. Il colpo Luka Modric a parametro zero rappresenta sicuramente un affare da copertina per il Milan, anche se il croato viaggia spedito per i 40 anni (li compirà il 9 settembre) e il meglio della carriera l'ha già vissuto. Certamente un elemento del genere per personalità e leadership può essere di sicuro supporto al nuovo corso targato Max Allegri, che con un solo impegno alla settimana potrà sfruttare al meglio l'ex capitano del Real Madrid (28 trofei vinti in 13 anni). Accordo trovato per un contratto annuale da circa 3,5 milioni a stagione più bonus. Tanto che la firma del numero 10 croato con la società di Via Aldo Rossi potrebbe arrivare già nelle prossime 48 ore.

Al tempo stesso, però, non basta l'arrivo di Modric a cancellare dai cuori dei tifosi rossoneri il disappunto per l'imminente cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Operazione da 70 milioni, con il centrocampista olandese che firmerà un quinquennale da 8 milioni. Più del doppio rispetto a quanto attualmente percepisce a Milano (3,5 milioni). E un addio tira l'altro: ai saluti col club rossonero c'è anche Theo Hernandez. Il terzino sinistro non rientra più nei piani del Diavolo, che ha dato il via libera alla cessione all'Al Hilal di Simone Inzaghi per 30 milioni. Il francese, però, appare poco convinto dalla soluzione araba e ha messo tutto in stand-by. Theo, infatti, preferirebbe tornare in Spagna, dove piace all'Atletico Madrid. Tra l'altro i Colchoneros sono la sua squadra del cuore.

Da un francese all'altro: futuro in bilico pure per Mike Maignan, il cui rinnovo fino al 2028 col Diavolo non sta decollando. Motivo per cui pure il portiere potrebbe fare prestito i bagagli. Destinazione Premier dove Chelsea e Manchester United. Dulcis in fundo continuano a riecheggiare le sirene del Bayern Monaco per Rafael Leao, dichiarato fuori dal mercato e incedibile da Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Se però per il funambolo portoghese dovesse arrivare una maxi-offerta in tripla cifra, a quel punto anche il futuro del Diez milanista non sarebbe affatto scontato. Ecco perché ai tifosi milanisti il colpo Modric potrebbe non bastare