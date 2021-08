Milan, ecco il nome nuovo per l'attacco

Mancano 12 giorni ormai alla chiusura del calciomercato e in casa Milan Paolo Maldini e Ricky Massara stanno lavorando duramente per regalare a Stefano Pioli una rosa competitiva per scudetto e Champions League. Dopo gli arrivi di Mike Maignan, i riscatti di Brahim Diaz, Sandro Tonali e Fikayo Tomori e l'ingaggio di Oliver Giroud in casa Milan si sta cercando di capire se portare alla corte di Stefano Pioli un altro attaccante ad integrazione di Ante Rebic e Rafael Leao che nell'idea del tecnico e per caratteristiche tecniche sono più inclini a ricoprire il ruolo di punte esterne.

Il nome nuovo

Ibrahimovic compirà 40 anni il prossimo 3 ottobre mentre Giroud va per i 36 anni. Ora per il Diavolo serve un attaccante giovane e futuribile e in quest'ottica ecco spuntare il nome di Pietro Pellegri, classe 2001, attualmente tra le fila del Monaco. L'ex canterano del Genoa, però, non è mai esploso da gennaio 2018, anno in cui passò dal Grifone ai monegaschi: il Milan potrebbe essere davvero il posto giusto per maturare con due giganti come Ibra e Giroud.

La tattica del Diavolo è chiara: arrivare a Pietro Pellegri ma in prestito con diritto di riscatto anche perché il Monaco anni fa pagò Pellegri una cifra importante, 30 milioni di euro. Il giovane attaccante italiano è statoo molto sfortunato nella sua esperienza in Ligue 1 dato che in tre anni e mezzo per via dei problemi fisici che l'hanno attanagliato ha giocato solo 23 partite segnando 3 reti.

L'affare sarebbe per tutte le parti in causa: per il giocatore che avrebbe la chance di confrontarsi in Serie A in un grande club, per il Milan che avrebbe in prestito un giovane talento da valorizzare e magari da riscattare e per il Monaco che avrebbe così la chance di venderlo al Diavolo o di metterlo in mostra per far comunque lievitare il prezzo del cartellino.

Altri obiettivi

Non solo Pellegri, dato che per il centrocampo si continua a percorrere la pista che porta a Tiemoué Bakayoko che con l'addio di Gattuso al Napoli rischia di non vedere molto il campo con Luciano Spalletti. Alessandro Florenzi è in dirittura d'arrivo e così la squadra di Pioli va completandosi per essere competitiva su tre fronti: campionato, Coppa Italia e soprattutto Champions League, dove il Diavolo manca da anni e dove vorrà voglia di mettersi in mostra.