Milan, finalmente De Ketelaere: il belga ha firmato fino al 2027

Dopo un lungo, lunghissimo, corteggiamento ora è ufficiale: Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan. Il giovane belga ha sottoscritto un contratto quinquennale, fino al 30 giugno del 2027, ed è costato la bellezza di 35 milioni di euro al club rossonero. 32 milioni di euro di parte fissa più tre di bonus e una percentuale del 12,5% sull'eventuale futura rivendita a favore del Bruges. Il giocatore ha scelto di indossare la maglia numero 90.

Il comunicato del Milan

Un corteggiamento infinito

Il Milan segue De Ketelaere da diverse settimane e quando tutto sembrava sfumare, ecco l'affondo decisivo di Paolo Maldini e Ricky Massara che hanno deciso di accontentare Stefano Pioli. Il giocatore nella giornata odierna ha svolto le visite mediche di rito e ha sottoscritto poi un contratto di cinque anni a Casa Milan con un ingaggio da 2,3 milioni di euro netti.

Il Milan con De Ketelaere si è assicurato un giocatore talentuso e uno degli astri nascenti del calcio belga. Con la maglia del Bruges, il classe 2001 ha giocato 120 partite e realizato 25 gol. L'acquisto dell'ex Bruges rappresenta un grande colpo per il club rossonero e un messaggio alle rivali per la lotta al titolo visto che De Ketelaere porterà imprevedibilità, novità, assist, gol e qualità.

Altri movimenti di mercato

Il mercato del Milan, però, non si ferma di certo a Divock Origi e Charles De Ketelaere visto che resta ancora viva la pista che porta a Renato Sanches, anche se il Psg sembra in vantaggio, mentre per la difesa piace il Tanganga del Tottenham. L'anno scorso il club rossoenro rappresentava una novità, una scommessa, mentre quest'anno dovrà cercare di riconfermarsi campione d'Italia e puntare alla seconda stella che vorrebbe dire scudetto numero 20.

Inter e Juventus sembrano le rivali più accreditati per buttare giù dal trono il Diavolo ma attenzione anche alla Roma di José Mourinho e al Napoli di Luciano Spalletti sempre temibile. In un anno particolare con il Mondiale che bloccherà la stagione da metà novembre a gennaio potrebbero esserci anche delle sorprese anche se il Milan ha tutte le intenzioni di fare la voce grossa e di far valere lo status di campione d'Italia in carica.