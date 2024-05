Milan, Fonseca s'avvicina ma Ibra spinge Van Bommel

Il valzer delle panchine in Serie A sta entrando ormai nel vivo. La Juventus aspetta ormai soltanto che Thiago Motta sancisca l'addio al Bologna nelle prossime ore per completare l'accordo di massima già impostato nella scorse settimane. Sul tavolo un triennale da 4 milioni a stagione per portare in bianconero l'artefice della cavalcata Champions degli emiliani. Saputo proverà un ultimo disperato rilancio nelle prossime ore, ma non sembra avere chance tanto che il dt bolognese Sartori sta già scrutando l'orizzonte a caccia dell'erede dell'italo-brasiliano. Piacciono Italiano (in uscita dalla Fiorentina, ma sogna il Napoli), Sarri (cercato da diversi club stranieri) e Pioli (lanciato proprio da Sartori al Chievo e nella lista pure del Napoli). Quest'ultimo però prima deve risolvere il contratto che lo lega al Milan fino al 2025 (4,2 milioni): in ballo c'è una lauta buonuscita (ieri il primo summit col suo agente Giuffrida).

Intanto in via Aldo Rossi stanno intensificando i contatti con Paulo Fonseca (foto). Pronto un biennale con opzione per il terzo anno da 3,5 milioni a stagione per il tecnico in scadenza col Lille; mentre i nomi di Conte e De Zerbi restano soltanto delle suggestioni social dei tifosi. La possibile alternativa al portoghese per la panchina del Diavolo rimane Van Bommel, sponsorizzato da Ibrahimovic ma poco attrattivo per il resto della dirigenza. Restando in Lombardia: il Monza pensa a Nesta e Pirlo per il dopo Palladino, che è in lizza per la Fiorentina. La prima scelta della Viola resta però Aquilani, cercato pure dal Sassuolo. Il Torino è vicino a chiudere con Vanoli (Venezia) per il post Juric. Infine 3 tecnici italiani vanno di moda all'estero: Farioli (35 anni) sarà il nuovo tecnico dell'Ajax; mentre Gattuso può andare in Arabia all'Al Taawoun.

Infine Maresca (Leicester) è tra i candidati alla panchina del Chelsea.