Zlatan Ibrahimovic ha deciso il suo futuro

Zlatan Ibrahimovic e il Milan andranno avanti insieme per un'altra stagione: il club rossonero e il centravanti svedese hanno trovato l'accordo per prolungare il contratto fino al 30 giugno del 2021. Le parti erano molto distanti ma nel giro delle ultime ore si è trovato un accordo anche se manca solo l'ufficialità: 5 milioni di euro la prima offerta del club di via Aldo Rossi, 7 milioni di euro la richiesta dell'ex di Inter, Ajax, Juventus e Barcellona con Mino Raiola che nei giorni scorsi si era esposto in maniera sibillina circa il rinnovo di contratto che invece arriverà.

Le cifre dell'affare

Le parti si sono avvicinate facendo uno sforzo comune: Ibrahimovic percepirà dunque una cifra di 6 milioni di euro più bonus in base a determinati obiettivi personali e di squadra che saranno raggiunti dalla squadra di Pioli. Paolo Maldini e Ivan Gazidis nella giornata di ieri erano stati possibilisti circa la chiusura dell'affare e ora manca solo l'ufficialità a sancirne la definitiva fumata bianca che è comunque ormai una certezza.

Nelle prossime ore Ibrahimovic sarà nuovamente in Italia e a Milano pronto a mettersi a disposizione di Stefano Pioli per gli allenamenti dato che i rossoneri si sono già radunati da un paio di giorni per preparare la nuova stagione sportiva. Il Milan dovrà anche superare tre turni premilinari per accedere al tabellone principale di Europa League e dunque servirà la forza e l'esperienza dello svedese per non steccare questo importante appuntamento.

Squadra da rinforzare

Maldini e Massara stanno lavorando a pieno regime per rinforzare la rosa da mettere nelle mani di Pioli. Dopo Ibrahimovic, infatti, bisognerà sondare il mercato per trovare un altro attaccante di valore e di peso per tornare ad essere competitivi in Italia e in Europa. Non solo, perché le grandi manovre riguardano anche le fascie laterali e la difesa dove bisognerà trovare un altro calciatore in grado di dare respiro ad Alessio Romagnoli e Kjaer titolari inamovibili nella passata stagione. La conferma di Ibra, però, dà un grande segnale all'ambiente: il Milan vuole mettere le basi per tornare a competere il più presto possibile soprattutto per tornare in Champions League, habitat naturale del club rossonero.

