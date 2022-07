Milan-Ibrahimovic, ora è ufficiale: contratto annuale per lo svedese

Ora è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic e il Milan andranno avanti insieme per un'altra stagione. L'accordo tra il fuoriclasse svedese e il club rossonero era ormai nell'aria da diverse settimane ma oggi è arrivata anche la firma e l'ufficialità da parte dei campioni d'Italia: "Il Milan ha il piacere di annunciare il rinnovo di contratto di Ibrahimovic fino al 30 giugno del 2023. L'attaccante svedese continuerà ad indossare la maglia numero 11".

Sesta stagione per Ibrahimovic con la maglia del Milan in due periodi differenti. La prima esperienza nel 2010-2011, durata due anni, la seconda iniziata nel gennaio del 2020. 159 presenze complessive con il Diavolo e 92 reti al suo attivo, è questo lo score dell'ex Inter e Juventus con la maglia rossonera. L'obiettivo dello svedese sarà sicuramente quello di arrivare a quota 100 e di giocare da "protagonista" la Champions League con la maglia del Milan visto che nella passata stagione il Diavolo non è stato molto fortunato e Zlatan ha giocato 4 partite del girone senza mai segnare.

Per quanto concerne le cifre, Ibrahimovic ha accettato un ridimensionamento del suo emolumento con una parte fissa, simbolica, più i bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra. Zlatan ha fatto questo anche per venire incontro al club che non potrà averlo fino a gennaio visto che dovrà recuperare dal guaio al ginocchio che l'ha tormentato per tutta la stagione passata con Oliver Giroud che ha dovuto fare gli straordinari per sopperire all'assenza dell'ex Psg, Barcellona ed Ajax

Fondamentale per lo spogliatoio

Il ritorno di Ibrahimovic al Milan nel gennaio del 2020 ha alzato di sicuro l'asticella nello spogliatoio rossonero con i suoi compagni di squadra che hanno confermato come lo svedese abbia portato la mentalità vincente che ha permesso nel corso della stagioni di costruire la vittoria dello scudetto. Ibra è fondamentale in campo ma soprattutto nello spogliatoio con Paolo Maldini e Ricky Massara che hanno deciso di premiarlo proprio per questo suo nuovo ruola da chioccia. Ora il 40enne di Malmo deve solo riprendersi e fare al meglio possibile la riabilitazione prima di rivederlo in campo nel 2023 con un Milan che si candida per essere protagonista in Italia, per difendere il titolo, e in Europa.