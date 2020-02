Milan-Juventus, tifosi rossoneri scatenati sui social: "Il capolavoro di Valeri"

Milan-Juventus è stata una partita difficile da dirigere per l'arbitro Paolo Valeri di Roma che dal 65' in poi ha un po' perso di mano la sfida d'andata delle semifinali di Coppa Italia. I casi da moviola sono stati due e il secondo si è rivelato decisivi ai fini del risultato finale. Sul risultato di 1-0 in favore dei rossoneri, infatti, al 65' l'arbitro di Roma ha deciso di lasciar correre la gomitata di Rebic ai danni di Cuadrado in area e così anche il Var. Il fischietto romano espelle poi Theo Hernandez al 73' per doppia ammonizione per un secondo fallo molto duro su Paulo Dybala.

Il caso che farà discutere però è avvenuto al minuto 89' con il tentativo di rovesciata di Cristiano Ronaldo, su assist di Dybala, con Davide Calabria che la colpisce con il braccio girato di spalle. Valeri in prima battuta indica che non è rigore ma richiamato dal Var decide di optare per il penalty in favore dei bianconeri con il pubblico di casa e la panchina rossonera furente con il direttore di gara per una decisione definita non corretta. Il mani di Calabria assomiglia molto a quello di Cagliari-Brescia alla prima giornata di campionato quando un fallo di mano di Cerri fu punito con un calcio di rigore in favore delle Rondinelle e con il designatore arbitrale Rizzoli che ammise l'errore.

Tifosi rossoneri e non solo scatenati

Sui social i tifosi del Milan, ma anche di altre squadre, si sono scatenati nei commenti contro la decisione dell'arbitro:

Rigore è quando Calabria girato #MilanJuve — Emiliano Fabbri (@emilianofabbri) February 13, 2020

Urge regolamento CHIARO sui tocchi di mano in area di rigore. Anche estremo. Ma oramai a decidere è esclusivamente la discrezionalità dell'arbitro. E non trattandosi di "chiaro errore", non essendo dunque oggetto di #VAR, annulla qualunque intervento della tecnologia #MilanJuve — Francesco Sessa (@FrancescoSessa_) February 13, 2020

La Juve ha speso miliardi di milioni per poi pareggiare in 11 contro 10 contro una squadra di medio basso classifica al 95 di rigore per un fallo di braccio di uno che era di schiena.



#MilanJuve — FraSe (@UnoFRAtanti) February 13, 2020

Capolavoro Valeri. Poi ci si chiede come mai i tifosi si stufano e pensano sia tutto già scritto... #MilanJuve — Francesco Musolino (@fmusolino) February 13, 2020

Come detto in Rai, un giocatore di schiena nn può avere la percezione del fallo. Detto questo, siamo al 13 febbraio 2020 e con il regolamento (assurdo?) attuale questo è rigore sacrosanto. X gli amanti della volontarietà, come il sottoscritto, questo non è mai rigore. #MilanJuve pic.twitter.com/XR3cdi0l5B — Fabio (@fabior11) February 13, 2020

I tifosi bianconeri si difendono

Se i tifosi del Milan attaccano, quelli della Juventus si difendono parlando del rigore non assegnato per il fallo di Rebic su Cuadrado e ponendo l'attenzione sul braccio largo di Calabria:

Rigore netto su Cuadrado non dato... Ma in RAI si parla solo di quello dato alla Juve, che secondo loro non c'era. Vomitevole!! Ora parte la solita commedia mediatica. #MilanJuve — MaxGold (@Gimax37) February 13, 2020

Tutto regolare - Una trasmissione a cura degli onesti esperti di regolamento

#MilanJuve pic.twitter.com/k3RCpupDVr — Matteo Lobbiani (@lobbiani) February 13, 2020