Milan, l'eventuale festa scudetto diventa un caso: ci sarà da "sfrattare" l'Inter

Mancano 180' alla fine di un campionato tirato ed equilibrato che sta vedendo il Milan di Stefano Pioli primo con due punti di vantaggio sull'Inter di Simone Inzaghi (in caso di parità il titolo andrà ai rossoneri in virtù degli scontri diretti). Nel prossimo turno di campionato il Milan ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, domenica 15 maggio ore 18, mentre i nerazzurri giocheranno sempre domenica ma alle ore 20.45 alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Agostini.

Il Diavolo potrebbe anche vincere lo scudetto con una settimana d'anticipo se si verificheranno determinate condizioni anche se i rossoneri, a prescindere da come andrà il loro match contro l'Atalanta, dovranno per forza aspettare la gara dei cugini impegnati in serata. Se dovesse essere scudetto sicuramente si scateneranno i caroselli in piazza e per le strade di Milano, ma sulla cerimonia ufficiale con tanto di premiazione pende un grosso punto di domanda.

Cosa succede in caso di scudetto al Milan all'ultima giornata?

Sul tema festa scudetto e cerimonia di premiazione regna dunque la totale incertezza in caso di vittoria dello scudetto da parte del Milan, soprattutto se dovesse verificarsi all'ultima giornata. Le due partite, infatti, si giocheranno in contemporanea con i rossoneri impegnati al Mapei Stadium contro il Sassuolo e i nerazzurri al Meazza contro la Sampdoria. Nei piani originari della Lega Serie A c'era la possibilità di anticipare queste due partite da domenica 22 maggio a sabato 21 alle ore 15, con gli eventuali festeggiamenti rossoneri spostati alla domenica.

Il problema però è rappresentato dal maxi-concerto in programma in piazza Duomo a Milano, e le annesse difficoltà di ordine pubblico che si genererebbero con la concomitanza dello scudetto rossonero. La palla è poi passata al Ministero dell'Interno che ha proposto di giocare entrambe le partite domenica 22 maggio alle ore 15 in modo tale da evitare il concerto del sabato e permettere i festeggiamenti in piazza Duomo.

Se dunque il Milan dovesse vincere all'ultima giornata avrebbe tutto il tempo di tornare dal Mapei Stadium e abbracciare i propri tifosi al Meazza con i tifosi nerazzurri che dovrebbero invece sgomberare in fretta San Siro per permettere i festeggiamenti ai cugini e questa sarebbe una doppia beffa per i supporter dell'Inter che dovrebbero dare spazio ai rivali di sempre pronti a farsi beffe di loro scucendo dalle maglie nerazzurre il tricolore per apporlo su quelle rossonere.

Speranze nerazzurre

L'unica chance di scongiurare questa eventualità per i nerazzurri è quella di vincere a Cagliari e di sperare che due ore e mezza prima l'Atalanta faccia lo stesso contro il Milan. A quel punto la squadra di Inzaghi si metterebbe in una posizione di vantaggio sui rossoneri e vincendo anche contro la Sampdoria festeggerebbe lo scudetto, anche se al momento sembra prematuro fare tutti questi conti con il Diavolo che ha letteralmente il destino nelle proprie mani.