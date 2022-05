Il Milan non trema a Verona: 1-3 all'Hellas e nuovo sorpasso sull'Inter

Il Milan di Stefano Pioli esorcizza la tanto temuta "fatal Verona", vince 3-1 a domicilio con merito e si riporta in testa alla classifica di Serie A davanti ai cugini dell'Inter di Simone Inzaghi a 180' dalla fine del campionato. Eppure i rossoneri erano passati in svantaggio al Bentegodi in virtù della rete dell'ex nerazzurro di Marco Davide Faraoni che di testa aveva bucato la porta di Maignan su assist di Barak. In precedenza annullato un gol millimetrico, e molto bello, a Sandro Tonali nel giorno del suo 22esimo compleanno.

Il Milan, però, non perde la calma e la riaddrizza già nel primo tempo sull'asse Rafael Leao-Tonali che da pochi passi batte Montipò dopo un bello strappo sulla sinistra del portoghese. L'ex centrocampista del Brescia, però, non si ferma qui e nella ripresa segna ancora in tap-in appoggiando in rete un altro assist al bacio di Leao, ancora una volta incontenibile sulla fascia sinistra. Il Verona, dopo un buon primo tempo disputato, esce di fatto dal campo ma per merito dei rossoneri che concedono davvero le briciole alla squadra di Igor Tudor che incassa nel finale anche la rete del neo entrato Florenzi.

Con questo successo il Milan risponde all'Inter e sale a quota 80 punti, proprio a più due (virtualmente più tre in virtù dello scontro diretto favorevole nei confronti dei cugini) a sole due giornate dal termine del campionato. Nel prossimo turno, domenica 15 maggio, i rossoneri ospiteranno l'insidiosa Atalanta di Gian Piero Gasperini alle ore 18, mentre l'Inter alle ore 20:45 giocherà sul campo del Cagliari di Agostini in cerca di disperati punti salvezza.

I nerazzurri hanno una sola speranza: che l'Atalanta vinca al Meazza con una successiva vittoria alla Sardegna Arena. Il Milan, però, potrebbe anche permettersi di pareggiare contro i nerazzurri di Bergamo anche se l'Inter dovesse poi vincere a Cagliari. Nell'ultimo turno, poi, la squadra di Inzaghi ospiterà la Sampdoria mentre il Diavolo giocherà al Mapei Stadium sul campo del Sassuolo di Dionisi. Una sola cosa è certa in questo enigmatico campionato: le due squadre di Milano hanno dato vita ad una grande lotta scudetto.

Il tabellino

Verona: Montipò; Casale (65' Hongla), Gunter, Ceccherini; Faraoni (65' Depaoli), Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone (72' Lasagna)

Milan: Maignan; Calabria (84' Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers (62' Messias), Krunic (68' Bennacer), Leao (84' Ibrahimovic); Giroud (62' Rebic)

Reti: 38' Faraoni (V), 45+3 e 53' Tonali (M), 87' Florenzi (M)