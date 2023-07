Con i rinforzi, il Milan di oggi prova a liberarsi del Milan di ieri

«Furlani ci sta abituando molto bene con un acquisto a settimana». Quella di Paolo Scaroni, presidente del Milan all'evento di uno dei tanti sponsor di casa Milan sembrava una battuta. È diventata qualcosa di più. Perché al ritmo di un acquisto a settimana, il Milan del dopo Maldini-Massara ha impresso al suo rafforzamento un ritmo interessante. A tal punto da ricevere già, nel corso di uno dei tanti referendum promossi dai siti, un bel 85% di consensi da parte dei suoi tifosi che non deve però illudere Stefano Pioli. Già perché il precedente - il mercato della coppia Fassone-Mirabelli con 11 acquisti - non fu scandito da risultati eccellenti né da scelte ispirate. Uscendo dal binario dei paragoni storici, probabilmente il Milan sta compiendo la mossa del cavallo, cioè scavalcare la passata edizione firmata da Maldini e Massara e vissuta in completa autonomia dando primato assoluto alle segnalazioni di Moncada (scouting) e affidando poi a Pioli giudizi e segnalazioni sulle proprie esigenze. Fin qui, con Reijnders l'olandese, a Milanello hanno già varcato i cancelli in quattro e il potenziamento non è ancora concluso. Perché nell'idea di allestire un centrocampo più fisico (per sopperire alle carenze tradite nella passata stagione e in particolare durante i tre derby del 2023) può prendere posto anche la trattativa con il Valencia per Musah (allenato da Rino Gattuso), qualche scambio di pedine (Singo al Toro per Messias) prima di puntare dritto sulla coppia di attaccanti per completare l'organico dei titolarissimi e della panchina (Taremi e Chukueze alcuni candidati). Sarà un Milan più competitivo? È presto per dirlo e non solo perché il mercato si chiude il 1 settembre ma perché poi oltre alle schede di Moncada possono spuntare occasioni che rendono ancora più attraente il prossimo puzzle rossonero. Un'ultima caratteristica, infine, sembra scolpita da questo mercato: il Milan di oggi sta cercando di liberarsi del Milan di ieri. L'eventuale cessione di CDK ne diventerebbe il perfetto manifesto.