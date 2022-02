Il clamoroso pasticcio di Maignan: cosa è successo

Brusca e brutta frenata del Milan capolista di Stefano Pioli sul campo della Salernitana del neo allenatore Davide Nicola. I rossoneri sono stati fermati sul 2-2 all'Arechi e con questo pareggio rischiano così il controsorpasso da parte dei cugini dell'Inter, in caso di vittoria contro il Sassuolo. I rossoneri hanno tanto da recriminare con loro stessi perché dopo essere passati in vantaggio con Junior Messias al 5' si sono fatti riprendere dai padroni di casa con il gol di Federico Bonazzoli in rovesciata dopo un'uscita a vuota di Mike Maignan, oggi altamente insufficiente e non solo per l'errore che ha portato al pareggio la Salernitana.

Errore fatale

Mike Maignan si è sempre, o quasi, dimostrato un ottimo portiere, forte, sicuro ed affidabile anche se contro la Salernitana non è stato mai sicuro. Minuto 29' della partita: cross di Mazzocchi dalla destra, l'ex portiere del Lille esce male su Djuric che gli prende il tempo e lo anticipa, la sfera giunge a Bonazzoli che in rovesciata insacca. Anche nella ripresa, però, Maignan si è reso protagonista di un brutto errore che poteva costare il 2-1 per la Salernitana con Bonazzoli che dopo avergli rubato in pressing la palla ha tentato una fantastica rabona salvata da Romagnoli poco prima entrasse.

Sull'effettivo gol del vantaggio della Salernitana, invece, l'errore è tutto della premiata ditta Kessié-Tomori con il primo che va a vuoto sul cross di Mazzocchi e con il secondo che si fa anticipare in tuffo di testa da Djuric. Fortuna per il Milan che in una serata storta e in una partita mal giocata ha trovato il gol del pareggio con un invenzione di Ante Rebic fuori area. Con questo pareggio il Milan sale a quota 56 punti, a più due dall'Inter e più tre dal Napoli: domani in caso di vittoria di entrambe i rossoneri subirebbero il sorpasso (con i nerazzurri che hanno anche un partita in meno) e l'aggancio da parte della squadra di Spalletti che ha anche, al momento, il vantaggio negli scontri diretti. Forse la vetta ha dato alla testa alla compagine di Pioli che si è fatta beffare dall'ultima della classe in un testacoda pericoloso per le sorti del campionato.

Il tabellino

Salernitana: Sepe, Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri, Coulibaly, Radovanovic (15' Ederson Lourenco), Kastanos (69' Obi), Ribery (69' Perotti), Bonazzoli (82' Mousset), Djuric (82' Mikael)

Milan: Maignan, Calabria (72' Florenzi), Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Bennacer (46' Kessie), Messias (72' Saelemaekers), Diaz (61' Rebic), Leao, Giroud

Reti: 5' Messias (M), 29' Bonazzoli (S), 72' Djuric (S), 77' Rebic (M)