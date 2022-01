"Va dalla Juve al Milan". Cosa sta succedendo

Robin Gosens e Felipe Caicedo per l'Inter, Dusan Vlahovic per l'Inter, il solo Marko Lazetic per il Milan (promettente attaccante serbo classe 2004). Il mercato dei rossoneri, però, potrebbe non essere ancora finito ma non arriverà un difensore, a meno di clamorosi colpi di scena. Paolo Maldini e Ricky Massara stanno cercando di capire la fattibilità di portare Dejan Kulusevski alla corte di Stefano Pioli. Lo svedese alla Juventus non è mai stato decisivo, con la Vecchia Signora disposta a cederlo ma per non meno di 25 milioni di euro avendolo pagato 35 milioni di euro più nove di bonus: un'enormità per un giocatore che non è mai riuscito ad imporsi.

Questione di cifre

La Juventus è disposta a cedere il suo talento, che compirà 22 anni il prossimo 25 aprile, al Milan ma vorrebbe inserire nel contratto la clausola dell'obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. A queste cifre e con l'obbligo difficilmente si chiuderà l'affare perché la dirigenza rossonera ritiene elevate le richieste del club di Corso Galileo Ferraris. Il giocatore è ai margini della Juventus e l'arrivo di Vlahovic darà ancora meno spazio all'ex Parma e Atalanta soprattutto per come ha impostato ora il gioco Massimiliano Allegri.

Il mercato chiuderà lunedì 31 gennaio con i due club che si siederanno attorno ad un tavolo, nel caso, per trovare la quadra per sbloccare una trattativa che ad oggi sembra difficile ed intricata. Kulusevski sarebbe un bel rinforzo offensivo per il Milan di Stefano Pioli e il modulo della squadra rossonera potrebbe anche esaltarne le caratteristiche. La Juventus, inoltre, ha voglia di monetizzare e fare un po' di cassa dato che Vlahovic costerà complessivamente 75 milioni di euro. In uscita non solo lo svedese ma anche Rodrigo Bentancur, Arthur e Alvaro Morata e già nel mercato di gennaio: la rivoluzione bianconera è già iniziata e chissà se partirà proprio dalla cessione di un talento che alla Juventus non è mai sbocciato del tutto mettendo insieme solo 9 gol in 74 partite complessive tra campionato e Coppa Italia.