Il Milan perde 2-0 contro il Chelsea. Tomori espulso, rossoneri furiosi

Il Milan di Stefano Pioli, dopo aver perso per 3-0 a Stamford Bridge, perde anche la sfida di ritorno a San Siro per 2-0 sotto i colpi di Jorginho ed Aubameyang. A condizionare la partita in negativo per i rossoneri l'espulsione avvenuta al minuto 18' di Fikayo Tomori per via del fallo su Mason Mount. La trattenuta del difensore del Milan è parsa evidente con l'arbitro Siebert che ha deciso di punire il fallo dell'inglese con il calcio di rigore e con l'espulsione, forse eccessiva, del difensore che ha lasciato in dieci il Milan. Dal dischetto infallibile Jorginho che spiazza Tatarusanu per il vantaggio dei Blues. L'episodio del rigore assegnato al Chelsea, farà sicuramente discutere non tanto per il penalty concesso quanto per il cartellino rosso.

Capisco tutto, ma dare rigore ed espulsione per questa cosa qui è come minimo esagerato#MilanChelsea #Tomori pic.twitter.com/3mVJaprAVR — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 11, 2022

Da quel momento in poi, i rossoneri sono stati presi d'assedio o quasi dal Chelsea che ha anche trovato il raddoppio con l'ex Aubameyang su assist di Mount. Nella ripresa, però, il Milan si è ricompattato e ha provato comunque a giocarsela a viso aperto nonostante l'inferiorità numerica. La squadra di Pioli ha anche avuto qualche chance per colpire ma senza il giusto killer instinct per far male a Kepa.

Nonostante la sconfitta subita, però, la qualificazione è ancora apertissima visto che nell'altro match di serata Dinamo Zagabria e Salisburgo non si sono fatti male con l'1-1 finale che lascia tutto in bilico. Chelsea primo a quota 7 punti, Salisburgo secondo a quota 6, Milan e Dinamo a quota 4. Negli ultimi due match i rossoneri giocheranno prima a Zagabria e chiuderanno in casa contro il Salisburgo. Il Diavolo ha tutte le carte in regola per potersi giocare la qualificazione in un girone assolutamente alla sua portata. Di certo nelle ultime due bisognerà cercare di ottenere 6 punti che proietterebbero matematicamente la squadra di Pioli agli ottavi di finale di Champions League che mancano ormai da troppi anni, una rarità per un club glorioso come il Milan abituato da sempre a questi palcoscenici.

Il tabellino

Milan: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Bennacer, Leao, Diaz (36' Dest), Giroud

Chelsea: Kepa, Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly, James, Kovacic, Jorginho, Chillwel, Mount, Sterling, Aubameyang

Reti: Jorginho (C), Aubameyang (C)