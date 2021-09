Il Milan ha un problema in porta che può cambiare la sfida con la Juve

Problemi di formazione per Stefano Pioli che in vista del match di questa sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri sta facendo la conta degli assenti. A Davide Calabria, Rade Krunic, Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimovic, Tiemoué Bakayoko e Junior Messias potrebbe anche aggiungersi il nuemero uno della formazione rossonera Mike Maignan. L'ex portiere del Lille, infatti, ha rimediato un piccolo infortunio alla mano nel match di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp, niente di grave ma se non dovesse farcela è pronto il Ciprian Tatarusanu.

Milan incerottato

Il Milan perde i pezzi, la Juventus li ha recuperarti praticamente tutti con Bernardeschi e Chiesa abili e arruolabili ma che dovrebbero partire dalla panchina. Maignan è uno dei punti di forza del Milan di Pioli e ha sostituito più che degnamente, almeno al momento, Gigio Donnarumma passato al Psg e che per ora invece non se la sta passando per niente bene. Da fonti vicine ai rossoneri si è appreso come il problema di Maignan sia notevolmente migliorato ma non del tutto e dunque un piccolo dubbio rimane.

La sfida dello Stadium è di vitale importanza soprattutto per la Juventus, nonostante le parole di Massimiliano Allegri che ha invece voluto caricare tutta la pressione sulle spalle del Milan e perdere per i bianconeri vorrebbe dire precipitare a meno 11 dalla vetta della classifica. Un pareggio porterebbe la Vecchia Signora a meno otto dalla vetta mentre una vittora darebbe grande fiducia ai ragazzi di Allegri in attesa di conoscere anche i risultati di Roma e Napoli rispettivamente fuori casa contro Verona e Udinese.

La posta in palio è alta anche per il Milan, però, dato che dopo aver battuto la Lazio di Maurizio Sarri e dopo aver perso "a testa alta" contro il Liverpool di Klopp, questo è un vero e proprio esame di maturità per i ragazzi di Stefano Pioli che dovranno ora spiccare il volo per dimostrare di non essere più solo una squadra di giovani di belle speranze ma di essere una compagnine pronta a combattere per lo scudetto.

Le probabili formazioni

Juventus: Szczesny, Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Rabiot, Dybala, Morata

Milan: Maignan, Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao, Rebic