Il Milan piange la morte di Pierino Prati: aveva 73 anni

Il Milan e il mondo del calcio piangono la morte di uno dei grandi protagonisti degli anni 60-70: Pierino Prati. Il 73enne di Cinesello Balsamo è venuto a mancare proprio nella serata di oggi e mentre il suo Milan trionfava per 4-1 sul campo del Lecce. Prati, soprannominato Pierino la peste, era malato da tempo e si è spento oggi rendendo amara la serata rossonera. Prati è stato un grandissimo centravanti e nel corso della sua carriera ha vinto tutto con la maglia del Diavolo: un campionato, due Coppe Italia, una Coppa dei campioni, due coppa delle coppe e una coppa intercontinentale oltre al campionato d'Europa con l'Italia nel 1968. La morte di Prati fa il palio, purtroppo, con quella di un altro grande giocatore del passata, sponda nerazzurra: Mario Corso.

Attaccante di livello

Prati ha chiuso la sua carriera con la bellezza di oltre 200 reti realizzate con i club tra Milan, 102 in 209 presenze, Roma 41 in 110 gettoni complessivi, Savona e Salernitana tra Serie B e C2. Pierino fece parte di quella squadra rossonera capace di vincere lo scudetto e la fantastica coppa dei campioni, nel 1969, vincendo in finale contro gli olandesi dell'Ajax e soprattutto realizzando una fantastica tripletta.

Nel 1968 non ha solo vinto l'Europeo con la nazionale italiana, di cui ne sarà pilastro con 7 reti in 14 presenze, vinse anche la classifica dei marcatori nel massimo campionato. Nel finale di carriera andò a giocare prima alla Roma, poi alla Fiorentina, Savona e Rochesters Lancers. Prati sfiorò anche la conquista del mondiale del 1970 con gli azzurri che furono sconfitti in finale per 4-1 dal Brasile.

Il degno omaggio del Milan

Il Milan ha dedicato un toccante post al suo ex attaccante che non fu solo calciatore rossonero ma anche un grandissimo tifoso: "Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero".

Goodbye to a true Rossonero legend. You were a shining light for us all and shall be dearly missed: rest in peace Piero.

