Il Milan sbanca il Maradona e si prende la vetta solitaria della classifica

Il Milan di Stefano Pioli vince un altro scontro diretto, batte per 1-0 il Napoli di Luciano Spalletti grazie ad una rete di Olivier Giroud e vola in vetta alla classifica della Serie A con 60 punti. La partita è stata equilibrata dal primo all'ultimo minuto e forse per quanto visto in campo sarebbe stato più giusto il risultato di parità. I rossoneri, però, sono riusciti a sbloccarla ad inizio ripresa e poi a portarla in porto fino al 95'.

Prima vittoria in carriera per Stefano Pioli nei confronti di Spalletti con cui negli undici precedenti aveva ottenuto solo tre pareggi e ben otto sconfitte. Con questo successo prezioso, dunque, il Milan si prende la vetta della classifica in solitaria a più due sull'Inter, che ha però una partita in meno, e a più tre proprio sugli azzurri. I rossoneri ora possono vantare il vantaggio negli scontri diretti con i cugini nerazzurri e una totale parità con i partenopei che si imposero per 1-0 nella sfida d'andata e che si sono dovuti invece arrendere questa sera nel match del Maradona.

Il tecnico del Milan può esultare oltre che per il primato in classifica, per il fatto che la sua squadra ha fatto sempre molto bene negli scontri diretti in questa stagione ma soprattutto può guardare con ottimismo al futuro visto anche il rientro dopo un mese e mezzo di stop per infortunio di Zlatan Ibrahimovic. 10 partite al termine del campionato, 11 per l'Inter che ha ancora la partita pendente contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic: di questo passo però la Serie A rischia di restare in bilico fino all'ultima giornata risultando il più equilibrato degli ultimi anni. Solo chi avrà più i nervi saldi riuscirà a trionfare in campionato e ad oggi è davvero un rebus capire chi sarà a spuntarla.

Il tabellino

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka (81' Anguissa), Fabian Ruiz (76' Mertens), Politano (67' Elmas), Zielinski (81' Lozano), Insigne (67' Ounas), Osimhen

Milan: Maigna, Calabria (80' Florenzi), Tomori, Kalulu, Theo Hernandez, Tonali (68' Krunic), Bennacer, Messias (68' Saelemaekers), Kessie, Leao (90' Ibrahimovic), Giroud (68' Rebic)

Reti: 49' Giroud (M)