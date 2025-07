Milan sempre più su Vlahovic separato in casa. E a Como sognano Messi per il 2026

Ci aveva visto lungo Igli Tare, quando sabato mattina ha comunicato l'intenzione di non seguire gli altri dirigenti del Milan (Furlani e Ibrahimovic) a Singapore per la tournée del club rossonero, che oggi debutterà in amichevole contro l'Arsenal alle 13.30 italiane. Il direttore sportivo albanese, infatti, è rimasto a Milano per rinforzare la squadra e consegnare in fretta ad Allegri gli innesti richiesti. Il primo a sbarcare sul pianeta milanista sarà il laterale mancino Pervis Estupinan, che lascerà il Brighton per sbarcare al Diavolo: operazione da 18 milioni di euro; mentre il terzino ecuadoriano firmerà un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030 da 2 milioni a stagione più bonus. Da un esterno all'altro: il Milan vuole prendere un titolare anche sulla fascia destra, dove resta rovente la pista che conduce a Douè dello Strasburgo. Pronti 21 milioni, anche se gli alsaziani ne chiedono almeno 25. Lavori in corso per trovare una quadra. Il francese ha già detto sì al Diavolo, così come il centrocampista Jashari che spinge per lasciare il prima possibile Bruges e volare a Milano. Operazione da 32 milioni più 6 di bonus. Per l'attacco i rossoneri restano vigili - come anticipato da "Il Giornale" - su Dusan Vlahovic, ormai sempre più un separato in casa Juve. Il Milan spera di prenderlo a prezzo di saldo ad agosto (10 milioni) e che magari l'agente del cannoniere serbo (Darko Ristic) riesca pure a strappare una buonuscita per il suo assistito, in modo da facilitare l'arrivo alla corte di Allegri. L'unico ostacolo alla fumata rossonera, infatti, resta l'elevato ingaggio della punta (12 milioni) che dovrebbe accettare uno stipendio alla Leao (7 milioni più bonus) sul quale caricare la buonuscita juventina. A proposito della Vecchia Signora: ieri è stato ufficializzato il ritorno a titolo definitivo di Francisco Conceicao dal Porto per 30,4 milioni più 1,6 di onori accessori (pagamento in 4 rate). Per il folletto lusitano contratto fino al 2030; mentre in uscita ci sono Mbangula (andrà al Werder Brema per 13 milioni bonus inclusi) e Weah (lo aspetta il Marsiglia). Ora i bianconeri restano sulle tracce di Sancho (c'è l'intesa con l'ala inglese, ma non ancora col Manchester United) e Kolo Muani (contatti in corso col PSG).

Infine a Como sognano lo sbarco nell'estate 2026 post Mondiale di Messi. Per ora si tratta di una suggestione.

Chissà che però lo sbarco in Europa e l'amicizia con Cesc Fabregas non possano trasformare la pazza idea in una trattativa reale tra dodici mesi