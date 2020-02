Il Milan si fa riprendere dalla Fiorentina: 1-1 e polemiche al Franchi

La Fiorentina di Beppe Iachini gioca con il cuore e con grinta e nonostante l'inferiorità numerica e sotto di un gol riesce a riprendere il Milan del grande ex Stefano Pioli. Finisce 1-1 al Franchi in un match equilibrato e ricco di polemiche con due gol annullatti ai rossoneri a Ibrahimovic, per fallo di mano, e Castillejo per fuorigioco, con un espulsione assegnata a Dalbert con il Var e con un rigore dubbio concesso nel finale alla Fiorentina per un fallo di Romagnoli su Cutrone che ha poi portato al definitivo 1-1. Con questo successo il Milan agganci a quota 36 il Napoli di Gattuso e perde la grande chance di potersi portare a quota 38 punti, a meno uno dalla Roma che domani giocherà contro il Lecce. La Fiorentina invece sale a quota 29 come il Sassuolo.

La cronaca

Dopo 10' minuti di equilibrio il primo tentativo della gara è di Milenkovic al 12' che chiama alla parata Donnarumma. Castrovilli si divora il vantaggio un minuto dopo e al 17' è Rebic a rispondere con un bel colpo di testa parato da Dragowski. Ibrahimovic segna il gol del vantaggio al 34' dopo aver vinto un paio di contrasti di forza con un avversario ma l'arbitro va a rivedere l'azione al monitori e annulla il gol per un fallo di mano dello svedese.

Nella ripresa, al 52', si fa male Donnarumma e Begovic fa il suo esordio in Serie A ed è subito chiamato alla parata dopo un solo minuto. Al 56' il Milan passa in vantaggio con Rebic su gravissimo errore di Caceres che regala la palla al croato che ringrazia e batte Dragowski con una deviazione di Pulgar. La Fiorentina resta in dieci uomini per l'espulsione di Dalbert, decretata dal Var, per un fallo su Ibrahimovic e da quel momento in poi l'inerzia della partita cambia ma in favore dei viola che iniziano a giocare con veemenza.

Castillejo segna al 71' ma Calvarese annulla per offside e al 73' Vlahovic sfiora il pareggio con un sinistro che termina fuori di poco alla sinistra di Begovic. Minuto 83' Vlahovic serve Cutrone in area di rigore con Romagnoli che l'affronta e lo mette a terra, Calvarese concede il rigore. Dal dischetto Pulgar segna con il brivido perché Begovic aveva intuito il tiro del centrocampista ex Bologna. In pieno recupero Begovic salva tutto sul tiro ravvicinato di Caceres su assist di Cutrone e poi Chiesa la metta alta.

Il tabellino

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (73' Igor), Duncan, Pulgar, Castrovilli (68' Cutrone), Dalbert; Chiesa, Vlahovic

Milan: G. Donnarumma; Conti, Gabbia (74' Musacchio), Romagnoli, Hernandez; Castillejo (81' Saelemaekers), Kessié, Bennacer, Rebic; Çalhanoglu; Ibrahimovic.

Reti: 56' Rebic (M), 85' Pulgar (F)

La classifica di Serie A: Juventus 60, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Napoli e Milan 36, Parma, Verona 35, Bologna 34, Cagliari 32, Fiorentina e Sassuolo 29, Torino e Udinese 27, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15

