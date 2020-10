Il Milan si rinforza: arriva Dalot. Chi è il nuovo colpo rossonero

La campagna acquisti del Milan sta continuando a regalare colpi con la dirigenza rossonera che ha chiuso per l'acquisto del duttile esterno portoghese Diogo Dalot. Il classe '99 ha firmato con il club rossonero e vestirà la maglia numero cinque: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore José Diogo Dalot Teixeira dal Manchester United Football Club. Nato a Braga (Portogallo) il 18 marzo 1999, Diogo Dalot è cresciuto nel settore giovanile del Porto con cui ha esordito in Prima Squadra nel 2017 e collezionato. 8 presenze, vincendo la Primiera Liga. In seguito, nell’estate 2018, si è trasferito al Manchester United con cui ha totalizzato 35 presenze e 1 gol. Il difensore indosserà la maglia numero 5".

That first time seeing the trophy room

La prima volta nella Sala delle Coppe #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/EgCihU3vXe — AC Milan (@acmilan) October 4, 2020

Qualità tecniche

I rossoneri hanno rinforzato le fasce con un esterno destro forte, veloce e tecnico abile nel possesso palla e duttile. L'ormai ex United arriva al Milan con tante ambizioni e con la voglia di ritagliarsi uno spazio importante tra l'undici di Stefano Pioli che aveva bisogno di un'alternativa di valore ad Andrea Conti e Davide Calabria anche perché il lusitano può giocare anche sulla fascia sinistra.

Gli altri affari

Il Milan sta anche puntando ad un difensore centrale e il nome forte in queste ore è quello di Kabak, turco classe 2000 dello Schalke 04. Il 20enne difensore ex Galatasaray andrebbe a rinforzare un reparto difensivo già composto da Alessio Romagnoli, Simon Kjaer più il giovane Gabbia e l'infortunato lungodegente Musacchio. In alternativa i rossoneri stanno puntando il difensore ex Roma oggi al Chelsea Antonio Rudiger anche se sembra difficile convincere i Blues a cedere il 27enne tedesco che comunque non rientra più nei piani dei Blues. A centrocampo e in attacco, invece, al momento tutto tace anche se il mercato chiuderà domani alle ore 19 e qualche colpo last minute potrebbe condizionare il mercato dei rossoneri soprattutto per la linea mediana. Il Milan ad oggi ha una squadra completa per potersi giocare la Champions League, obiettivo minimo del club rossonero ormai fuori dalla competizione più importante per i club da troppi anni.

