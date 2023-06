Un Milan a stelle e strisce: Musah e Pulisic

Sta nascendo un Milan a stelle e strisce. La squadra di Pioli versione 2023/24 dovrebbe essere Made in USA. I rossoneri infatti sono in pressing per un doppio colpo statunitense: nel mirino ci sono infatti il centrocampista Yunus Musah del Valencia e il trequartista Christian Pulisic (Chelsea). In arrivo il talentino argentino Luka Romero (classe 2004) a parametro zero dalla Lazio: pronto un quadriennale. Oggi visite mediche e firme di rito per Ruben Loftus Cheek, che arriva dal Chelsea per 20 milioni (bonus inclusi) e guadagnerà 4 milioni a stagione. Come esterno offensivo piace sempre Chukwueze del Villarrreal, anche se gli spagnoli finora hanno sparato alto chiedendo 40 milioni. Moncada al lavoro per provare ad abbassare il prezzo. In uscita resta Rebic, che finora ha però declinato alcune proposte da club turchi e arabi.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove tiene banco il caso Marcelo Brozovic. Il croato ha confermato l'intenzione di non accettare la ricca proposta dei sauditi dell'Al Nassr (triennale da 20 milioni a stagione) per aspettare il Barcellona. Sfumano così per l'Inter i 23 milioni pattuiti nei giorni scorsi, anche i catalani potrebbero arrivare a mettere sul piatto 15-18 milioni nel weekend. Prima però il Barça deve cedere l'ex Milan Frank Kessie, cercato in Arabia Saudita dall'Al Ahli. In caso di cessione dell'ivoriano il club di Laporta incasserebbe circa 15 milioni. Un tesoretto da girare ai nerazzurri proprio per Brozo.

Nel frattempo la fase d'impasse ha permesso all'Inter di tornare alla carica col Sassuolo per Davide Frattesi, mentre l'Al Nassr ha bloccato Fofana (Lens). Dovesse sfumare il centrocampista della Nazionale, i nerazzurri virerebbero su Milinkovic-Savic (il preferito di Simone Inzaghi). In uscita D'Ambrosio (niente rinnovo) e Fabbian (lo vogliono in prestito Bologna, Lecce, Frosinone e Genoa), mentre per Onana il Manchester United é pronto a mettere sul piatto 45-50 milioni per strapparlo ai nerazzurri. Per la successione piacciono i giovani Trubin (Shakhtar) e Mamardashvili (Valencia), occhio però agli usati sicuri Navas e Sommer in uscita rispettivamente dal PSG e Bayern. Intanto ieri l'Inter ha prolungato il contratto del giovane Mattia Zanotti, protagonista dei Mondiali Under 20 in Argentina.

La Lazio si avvicina a Torreira: offerti 12 milioni al Galatasaray, che vuole sostituirlo con l'ex Juve Paredes (in uscita dal PSG). Visite mediche oggi per Timothy Weah con la Juventus, che ha messo in uscita Soulé, Miretti e Barrenechea. Ottimismo per il ritorno di Izzo (Torino) al Monza. Infine duello tra Fiorentina e Atalanta per il nazionale belga Lukebakio (Hertha Berlino).