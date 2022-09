Colpo Milan: 3-1 alla Dinamo Zagabria e testa del girone di Champions

Il Milan di Stefano Pioli batte per 3-1 la Dinamo Zagabraia, vince così la sua prima partita in questa edizione della Champions League 2022-2023 e vola al primo posto nel suo girone a quota 4 punti. A decidere la sfida di San Siro ci hanno pensato i gol di Olivier Giroud, al 45' del primo tempo su calcio di rigore concesso per un fallo su Rafael Leao, quello di Alexis Saelemaekers in avvio di ripresa, di testa su assist di Leao, e di Tommaso Pobega al 77' su assit di Theo Hernandez. Unico piccolo neo della serata la rete incassata dall'ex giocatore dello Spezia Orsic, al minuto 56', che ha tenuto in bilico la partita fino alla rete del definitivo 3-1

I rossoneri hanno giocato con scioltezza e autorevolezza contro un avversario che nella prima giornata aveva sconfitto per 1-0 il Chelsea causando così l'esonero di Thomas Tuchel. Il Milan ha vinto dunque con merito e contro un avversario che ha comunque provato, con i suoi mezzi, a giocarsela a viso aperto dal primo all'ultimo minuto. Con questo successo, dunque, il Diavolo sale a quota 4 punti, Dinamo ferma a quota 3. Alle 21 il Chelsea di Potter proverà a rialzarsi contro il Salisburgo che nella prima giornata fermò proprio i rossoneri sull'1-1.

Da segnalare all'esterno dello stadio come la Questura di Milano abbia denunciato 14 tifosi della Dinamo Zagabria per detenzini di un bastone telescopico, diversi oltelli, fumogeni tutti scovati in occasione dei controlli prima dell'ingresso di San Siro. Niente a che vedere con il calcio giocato visto che questo gruppo di facinorosi ha invaso il supermercato a CityLife che è stato evacuato dagli altri clienti, per motivi di sicurezza. C'è un precedente degli ultras lla Dinamo Zagabria, pre Covid, che risale al 2019, quando affrontarono a San Siro l'Atalanta.

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (61' Pobega), Bennacer (78' Krunic); Saelemaekers (78' Dest), Brahim Diaz (78' Messias) Leão; Giroud (72' De Ketelaere)

Dinamo Zagabria: Livakovic; Moharrami, Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Ademi, Misic, Ivanusec; Orsic, Petkovic.

Reti: 45' Giroud (M), 47' Saelemaekers (M), 56' Orsic (D), 77' Pobega (M)