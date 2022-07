Milan, svolta per CDK. Elliott dà il via libera per spendere 35 milioni

Tanto tuonò che finalmente piovve. Il celebre proverbio popolare fotografa bene la vicenda di mercato rigurdante Charles De Keteleare, con il Milan che, dopo giorni di riflessioni, ha deciso di rilanciare alzando l'offerta al Club Brugge. Dai 30 milioni più 2 di bonus messi sul piatto più volte nell'ultima settimana i rossoneri sono passati a 31 milioni di base fissa più 4 di bonus: totale 35, ovvero quelli richiesti dalla società belga, che però in aggiunta a tale cifra chiede anche una percentuale sulla futura rivendita (10%). Insomma, la quadra totale e definitiva non c'è ancora, ma vanno registrati dei passi avanti importanti che inducono le parti all'ottimismo sulla fumata bianca. D'altronde lo stesso trequartista classe 2001 era stato chiaro con i suoi dirigenti nei giorni scorsi, ribadendo a gran voce la volontà di sbarcare in Serie A per unirsi alla squadra di Pioli, con cui ha già un accordo totale per un quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione. Nelle prossime ore previsti nuovi contatti per cercare di arrivare al traguardo, con CDK che scalpita e spera di volare in Italia nel fine settimana.

A proposito di centrocampisti di qualità: ce ne sono due in uscita dal Paris Saint Germain che strizzano l'occhio alle big italiane. Ci riferiamo a Gini Wijnaldum e Leandro Paredes pronti ad abbandonare Parigi per tornare protagonisti nel nostro calcio. La mezzala olandese ha già detto si alla Roma, che ora lavora all'intesa col club transalpino per un prestito. Lo scoglio alla chiusura dell'affare è rappresentato dall'alto ingaggio dell'ex Liverpool (9 milioni), con i giallorossi che vorrebbero fosse al 50% a carico dei parigini. Scenario che non convince l'uomo mercato Luis Campos, che è disposto a cedere Wijnaldum in prestito gratuito all'amico e connazionale Josè Mourinho a patto che la Roma copra interamente gli emolumenti del calciatore. Lavori in corso per trovare la formula giusta: previsto per venerdì un contatto diretto tra le due proprietà, coi tifosi giallorossi che sognano già ad occhi aperti un altro colpaccio di mercato dopo Dybala. Il segnale di come nella Capitale vogliano alzare l'asticella delle ambizioni. Quelle che non mancano mai in casa Juventus: i bianconeri hanno messo nel mirino il regista argentino Paredes. Un elemento che per caratteristiche manca nell'organico juventino nonchè molto gradito a Max Allegri. Positivi i primi contatti con l'agente dell'ex Zenit, mentre col Paris non sono ancora state imbastite le trattative. Se ne riparlerà dopo la tournée negli States, intanto la Juve lavora alla cessione di Arthur: sul brasiliano è piombato il Valencia, ma in prestito secco e con metà ingaggio pagato dalla Vecchia Signora. Condizioni che difficilmente porteranno ad un accordo.

Porte girevoli a metà campo per il Napoli: Fabian Ruiz ha rifiutato il rinnovo (è in scadenza nel 2023) e rappresenta un problema per il club, mentre Zielinski è finito nel mirino del West Ham. Dovesse partire uno dei due, Giuntoli è pronto a tornare alla carica per Barak (Verona).