Milan-Tare, si può fare. Cardinale dopo Pasqua decide il futuro del Diavolo

Prove d'intesa. Ieri pomeriggio a Roma è andato in scena il primo summit conoscitivo tra il Ceo milanista Giorgio Furlani e Igli Tare. Il dirigente albanese è un candidato autorevole alla poltrona di direttore sportivo del club rossonero. Inoltre rappresenta pure il più semplice da raggiungere essendo attualmente libero da vincoli contrattuali con altri club e non avendo alle spalle vicende complicate tipo Fabio Paratici, che qualche settimana fa era stato vicino ad accasarsi in via Aldo Rossi.

Ma torniamo a Tare (nella foto). L'ex uomo-mercato della Lazio ha dato la sua piena disponibilità all'incarico, manifestando grande entusiasmo verso la possibilità di unirsi al Diavolo dopo le ultime due stagioni ai box. Igli scalpita dopo l'addio alla Lazio dell'estate 2023 e non vede l'ora di tornare in pista. Al momento le parti non hanno ancora raggiunto un'intesa definitiva e non si è ancora parlato di aspetti contrattuali, anche se l'accordo potrebbe essere di natura biennale con opzione per il terzo anno. Tuttavia non va esclusa un'intesa diretta per tre stagioni. Se ne riparlerà. Lavori in corso e parti che si riaggiorneranno dopo Pasqua per capire appunto se questo matrimonio s'ha da fare dopo il primo positivo incontro di ieri.

Intanto dalla lista dei candidati alla poltrona dirigenziale milanista andrà depennato il nome di Giovanni Sartori. Il dt del Bologna ha deciso di restare in rossoblù dove presto arriverà anche il rinnovo del ds Marco Di Vaio. Ancora in lizza invece Tony D'Amico. Il ds dell'Atalanta resta uno dei dirigenti maggiormente apprezzati dalle parti di Casa Milan, anche se appare difficile strapparlo alla Dea che non vorrebbe rinunciarci. Così come ha stoppato ogni tipo di avance il ds del Napoli Giovanni Manna. Il giovane uomo-mercato continuerà, infatti, la sua avventura alla corte di De Laurentiis e intanto ha già chiuso il primo colpo per la prossima stagione. Preso il promettente centrale Luca Marianucci dall'Empoli per 9 milioni più 1 di bonus.

Nel mese di maggio arriveranno le firme di rito sui contratti e il classe 2004 si legherà alla formazione partenopea fino al 2030. Ufficialità prevista a inizio giugno. Un primo cadeau per provare a blindare Conte e scacciare al tempo stesso le sirene di mercato nei confronti del condottiero salentino...