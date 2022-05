Il Milan vince soffrendo contro la Fiorentina e vola a + 5 sull'Inter

Il Milan di Stefano Pioli soffre contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano ma vince con una rete di Rafael Leao, su regalo gigantesco del portiere Terracciano, e vola a più cinque sull'Inter di Simone Inzaghi che dovrà rispondere in casa dell'Udinese di Cioffi (ore 18). La sfida di San Siro è stata equilibrata dall'inizio alla fine e a farla propendere dalla parte rossonera è stato un grave errore del numero uno viola che ha letteralmente regalato il pallone all'attaccante portoghese che dopo aver disorientato Milenkovic con una serie di finte ha poi depositato in rete la sfera.

Il risultato di 0-0 è stato in bilico fino al minuto 82' quando Rafael Leao ha fatto esplodere letteralmente un San Siro totalmente colorato di rossonero. A dire il vero, per quanto visto sul terreno di gioco, il pareggio sarebbe stato più giusto ma alla fine a spezzare l'equilibrio ci ha pensato un errore individuale che ha permesso al Milan di ottenere tre punti di platino nella corsa al titolo a sole tre giornate dalla fine. Ora ai rossoneri basterà conquistare 7 punti per laurearsi matematicamente campione d'Italia senza guardare a quello che farà l'Inter di Simone Inzaghi che ha una sola chance per restare in corsa: vincere a Udine e sperare in due pareggi o una sconfitta del Milan nelle prossime partite contro Verona, a domicilio, Atalanta in casa e Sassuolo.

Il Milan ha avuto il merito di crederci fino alla fine ma i tanti episodi successi quest'anno portano a pensare che sia l'anno dei rossoneri: dal derby regalato dall'Inter a febbraio, fino ad arrivare al gol vittoria di Tonali contro la Lazio al 93' su regalo della premiata ditta Marusic-Acerbi fino ad arrivare ad oggi con Terracciano che ha di fatto spalancato la porta a Rafael Leao che ha ringraziato segnando il gol da tre punti al Diavolo che ancora una volta metterà pressione all'Inter che non può sbagliare sul campo dell'Udinese.

Il tabellino

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Saponara, Cabral, Gonzalez

Reti: 82' Leao (M)