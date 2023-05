Le milanesi all'euroderby "fisicamente" agli opposti

Milano stordisce Roma a quattro giorni dall'Euroderby: due squadre che arrivano a giocarsi l'accesso alla finale di Champions, non possono immaginare di non giocarla nemmeno l'anno prossimo. E mettono le cose in chiaro con le dirette avversarie, anche se la caccia al quarto posto utile troverà la soluzione definitiva solo all'ultima giornata. Il sabato del villaggio sotto la Madonnina, quello di una città già proiettata nell'Euroderby, da un lato ridà fiato e speranza al Milan ritrovato, ma dall'altro tormenterà i sonni rossoneri da qui a mercoledì, in attesa di capire se Leao ci sarà o meno. Sull'altra sponda del Naviglio invece si chiude alla grande all'Olimpico romano una settimana trionfale che ha dato certezze e consapevolezza a una squadra che sa, oltre tutto, di dare sempre il meglio proprio nelle sfide a eliminazione. Ma se l'ultima uscita di campionato rimette sullo stesso piano le due milanesi, anche nel risultato sul campo, resta la convinzione che la vera differenza tra la squadra di Pioli e quella di Inzaghi non stia nel confronto tra le squadre titolari, ma tra le panchine. Perché quando Pioli si è affidato al Milan B, quello dei De Ketelaere e degli Origi, ha fatto fatica a pareggiare con la Cremonese, mentre Inzaghi ha potuto dominare la Roma tenendo seduta la sua coppia di attaccanti titolari Lautaro-Dzeko, riportando comunque al gol Lukaku e volando sulle ali Dumfries-Dimarco. Il vero nodo dell'Euroderby sarà proprio questo, perché il Milan ieri ha dimostrato che quando gioca con tutti suoi effettivi (e pur con Leao uscito dopo dieci minuti) sa ritrovare la concentrazione e la forza che gli ha fatto superare sempre le partite chiave, a partire dal triplo confronto col Napoli. Ma cosa ne sarà dei rossoneri se, o quando, Pioli dovrà ricorrere alla panchina? Al contrario di Inzaghi che può mischiare Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan, può fare a meno di Skriniar e De Vrij, può far riposare Dzeko e godersi Lukaku.