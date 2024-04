Milano batte Brescia 83-77. Brindisi prima retrocessa

Pistoia vincendo a Trento e Reggio Emilia, mettendo fuori gioco Napoli, si prendono i play off della pallacanestro nella penultima giornata, il turno della verità che ha anche sparigliato la classifica al vertice. La Virtus Bologna, battendo Tortona stacca Brescia che invece perde il suo primo posto sul campo dell'Armani vagotonica che parte con 8 su 8 da 3 e poi mostra le sue tante debolezze strutturali.

Per la Virtus il successo anche in una giornata floscia di Belinelli, 6 punti in 18', vuol dire tener dietro Milano in classifica garantendosi il fattore campo per i play off. Adesso le basterà vincere l'ultima contro Trento. Per l'Armani (foto coach Messina) il secondo posto che andrà comunque difeso domenica a Cremona visto che ieri non è riuscita a ribaltare il meno 8 dell'andata con Brescia vincendo 83-77 grazie a Melli che ha protetto un successo che sembrava sicuro sul più 11 a 4 minuti dalla fine prima di deragliare, aggiungendo palle perse e scelte azzardate. Penultima giornata che condanna Brindisi alla retrocessione anche dopo il successo sui viandanti della Reyer Venezia che si tiene il suo quarto posto. Quaranta minuti ancora di speranza, invece, per Pesaro che grazie alla coppia Cinciarini-Tambone ha recuperato su Cremona, anche se per salvarsi domenica dovrà chiedere proprio a Venezia i due punti e poi sperare che Treviso, ieri bellissima a Varese, non si ripeta al Palaverde contro Tortona che è già ai play off ma potrebbe agganciare Trento al settimo posto se vincesse l'ultima.

Tornando alla sfida di Milano bisogna dire che l'Armani ama il brivido, parte forte, presenta in quintetto il Caruso quasi mai utilizzato, poi dopo 8 canestri da 3 ne sbaglia altrettanti dalla linea magica, perdendo palloni in serie.