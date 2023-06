Milano cerca la terza stella nella notte di Bologna

La befana che di notte porta lo scudetto del basket stasera potrebbe dare il trentesimo titolo all'Armani o, magari, regalare alla Segafredo Virtus il piacere e il brivido della bella venerdì al Forum di Assago. Milano è tornata in vantaggio nel giorno in cui il basket ha salutato il ritorno in serie A della Vanoli Cremona di Cavina dopo la promozione di Pistoia che Brienza ha portato al successo a Torino.

Avevamo detto testa e cuore per gara 5. Messina ha usato bene la sua di testa trovando il cuore del gruppo davanti ai 12 mila del Forum. La Virtus dovrà fare la stessa cosa stasera (ore 20.30, diretta su Eurosport e la Nove) ricordando i peccati commessi quando aveva quasi ripreso Milano nella notte magica di Shields, nel momento in cui Melli e Voigtmann proteggevano bene il vantaggio e Biligha, finalmente uno della panchina, sorprendeva chi ancora si domandava come potesse farcela Milano con Hines che dava il meglio, come sempre, ma ancora non sufficiente. Scariolo ha fatto bene ad elogiare la sua Virtus che Belinelli, Cordinier e Hackett avevano riportato a 2 soli punti prima che Shields affondasse i colpi per il 79-72 finale. Orgoglio tanto, ma anche serata con mani gelide per Shengelia e Teodosic mago geniale, ma pur sempre essere umano.

Stasera nella arena Segafredo sarà il popolo virtussino a spingere per pareggiare questa serie bella ed infernale, rimandando ogni verdetto al venerdì che per una delle due sarà davvero di magro. Messina (nella foto) nell'assalto per tornare in vantaggio nella serie forse ha trovato anche il modo di non sentirsi inferiore quando deve usare gli uomini della panchina anche se dall'altra parte sembrano averne di più bravi, magari iniziando dal Mannion mai utilizzato. Scariolo ha bisogno che si ritrovino i suoi omoni, da Mickey a Ojeleye, Messina che la sua difesa riesca ad inaridire i canali per sfamare i lunghi avversari, ma, soprattutto, gli servirà una grande dedizione a rimbalzo, dominato in gara 5, oltre alla lucidità per avere da Napier e Baron la rotta giusta verso il trentesimo scudetto.