Milano, nel derby con Varese 3° ko di fila

Trapani nel paradiso del basket che venerdì sembrava aver spalancato le porte all'Armani vincitrice in coppa a Barcellona. Miele da una parte e veleno dall'altra. Repesa e la neopromossa del focoso presidente Antonini mantengono la promessa interrompendo la striscia vincente di Trento che in campionato cade all'11ª giornata per la prima volta incantata dalla notte speciale di Alibegovic, 30 punti e 6 rimbalzi, soffocata dalla fatica dopo la vittoria in Polonia, temeraria fino a quando ha resistito in una battaglia vera con punte di bel gioco: il 107-90 finale avvisa gli scettici sui sogni scudetto di una squadra che l'anno scorso era in A2.

Non potrà scherzare tanto l'Armani che incassa a Varese la terza sconfitta di fila in campionato, scavalcata da Reggio Emilia che ha sbancato anche il campo di Sassari, in zona pericolo per le finali di coppa Italia visto che ora è affiancata dalla Tortona, vincitrice da -17 sulla Venezia nel disastro, raggiunta da Treviso che ha tenuto Cremona sul fondo classifica punendola con un tiro di Bowman sulla sirena.

Milano e i peccati di gola, dopo grandi vittorie prestazioni modeste, dando ossigeno alla Varese contestata che si stacca dal fondo resistendo 94-92 all'ultimo assalto dopo le magie di Brooks, ringraziando l'errore di Bolsonaro all'ultimo tiro. Messina (foto) si congratula con chi ha vinto e si domanda come mai i suoi giocatori non sentano il pericolo di una classifica che in Italia è ora molto peggiore di quella in Eurolega dopo le ultime imprese.

Vero che lasciare fuori Mirotic è stato un regalo, ma la coppa prevede un'altra super fatica domani in casa del Panathinaikos dove non sono contenti per come sta andando la squadra campione d'Europa, sapendo che poi venerdì al Forum arriverà il Bayern rivelazione dell'anno insieme alla Parigi battuta all'inizio. Notte con gli stessi veleni di coppa nelle gambe anche per la Virtus che ha ridato il sorriso a Trieste dopo essersi goduta la vittoria europea in casa del Vitoria.