Milano vince in volata il derby con Brescia. Varese fa 100 punti ma perde ancora

L'Olimpia Milano fa suo il derby lombardo della terza giornata di campionato: all'Unipol Forum l'EA7 batte in volata, e con brivido, la Germani Brescia per 88-85. I campioni d'Italia hanno l'inerzia della partita ad inizio ultimo quarto portandosi sul 76-65 ma non sferrano il colpo del ko, Brescia gioca una partita solida trascinata dal duo Ivanovic-Della Valle (16 e 19 punti) e si regala il finale punto-a-punto con anche il possesso a 36 dalla sirena finale sotto 86-85: Ivanovic sbaglia il tiro del possibile sorpasso a 15, Shields (15 punti) è gelido dalla lunetta per il +3 e all'ultima azione i biancorossi giocano una difesa perfetta costringendo addirittura Bilan alla proverbiale preghiera.

Per coach Messina (foto) buone notizie dalle seconde linee con i 36 punti combinati dal trio LeDay-Brooks-McCormack e anche dalla prestazione di personalità, seppur con ancora qualche sbavatura di troppo, di Dimitrijevic (15 punti e 6 assist): «Dobbiamo lavorare per limare gli errori di mancanza di comunicazione o di inesperienza. Anche oggi abbiamo segnato molti punti a gioco schierato e subito in difesa. Dobbiamo trovare l'equilibrio e Ricci ha fatto da collante con la sua energia» le parole di coach biancorosso nel post-partita.

Nelle altre partite Trento rimane imbattuta grazie al successo contro Varese, prima vittoria stagionale per Sassari che domina Napoli mentre Pistoia beffa a domicilio la Vanoli con Rowan decisivo a 2".

Risultati: Sassari-Napoli 94-76, Trento-Varese 106-100, Milano-Brescia 88-85, Cremona-Pistoia 65-66, Trapani-Scafati (giocata ieri).

Sabato: Tortona-Trieste 82-85, Venezia-Virtus Bologna 68-76, Reggio Emilia-Treviso 88-64.

Classifica: Trento, Virtus Bologna e Trieste 6; Milano, Tortona, Reggio Emilia, Pistoia e Brescia 4; Trapani*, Scafati*, Sassari e Treviso 2; Cremona, Venezia, Napoli e Varese 0. * una in meno.