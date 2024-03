Milano&Monza, oltre al pallone c'è il volley

Milano e Brianza capitali, nel calcio e non solo. In Serie A, con l'Inter che pare ormai aver allungato più di una mano sullo Scudetto della seconda stella e il Milan titolare della piazza d'onore e deciso a rimandare il più possibile l'appuntamento dei cugini col tricolore, anche il Monza di Palladino si è ormai imposto come una solida realtà della parte destra della classifica. Ma non c'è solo il calcio a dare lustro a un territorio che si sta imponendo come punto riferimento anche nella pallavolo. Perché tra Milano, con l'Allianz Powervolley al maschile (nella foto Kaziyski) e il Vero Volley al femminile, e Mint Monza l'eccellenza pallavolistica di casa nostra abita ormai tra la Madonnina e la Brianza.

Lo testimoniano gli ultimi risultati, arrivati nel momento in cui la stagione sta entrando nel vivo. L'Allianz Powervolley si è confermata abbonata alle imprese nel primo turno dei playoff. Dopo aver eliminato la favoritissima Perugia lo scorso anno, mercoledì Porro e compagni hanno invertito il pronostico contro Piacenza, terza al termine della regular season ma battuta con un netto 0-3 a domicilio nella decisiva gara-5 dei quarti di finale. In semifinale li attende Perugia, in una rivincita che potrebbe aprire le porte alla prima finale Scudetto della storia per il club meneghino. Ma anche la Mint Monza si è resa protagonista di un clamoroso ribaltone, prendendosi lo scalpo della Lube Civitanova in un primo turno al cardiopalma, risolto anche in questo caso all'ultimo atto. L'1-3 finale maturato in trasferta porta le firme di Maar e Takahashi: un risultato che proietta la formazione brianzola dritta alla semifinale contro Trento, campione d'Italia in carica e finalista di Champions League. E proprio il torneo continentale è il grande obiettivo della Milano in rosa. Egonu e compagne, che hanno iniziato i playoff col piede giusto prendendosi il primo match contro Pinerolo, hanno infatti staccato il pass per la finale in programma il 5 maggio a Antalya, dove si giocheranno la coppa nel derby azzurro contro Conegliano.

Per portare la Milano del volley sul tetto d'Europa.