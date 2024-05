Il ministro Abodi convoca le parti per "modifiche" all'Agenzia

Il tempo stringe. Lunedì l'iniziativa dell'agenzia governativa di controllo dei conti dei club inserita nel decreto legge arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri, così il confronto richiesto da Figc, Federbasket e Leghe andrà in scena domani alle 15.30. Il ministro dello Sport Abodi ha convocato tutte le parti in causa, i presidenti Gravina e Petrucci, le componenti della Federcalcio e il numero uno della Lega di A di pallacanestro Gandini. E al tavolo ci sarà anche il presidente del Coni Malagò.

I destinatari del provvedimento hanno intenzione di fare il possibile per fermare - o quantomeno modificare parecchio - quella che ritengono una pericolosa invasione di campo del governo che rischia di scardinare il principio dell'autonomia dello sport. «Criticità formali e sostanziali», le ha definite Gravina. E non si tratta solo di quella dicitura «il parere dell'agenzia è vincolante» perché tale parere lo sarebbe comunque anche senza specifiche visto che nessuno voterebbe contro un'indicazione del Governo (con conseguenti responsabilità civili e penali in caso di controversie). Ciò che si ritiene impraticabile è che sia il Consiglio federale a ratificare le iscrizioni valutate da un'agenzia governativa.

Abodi e l'esecutivo non torneranno certo indietro sulla costituzione di un'autorità, tecnica e indipendente, alla quale delegare i controlli e far rispettare i vari adempimenti dei club professionistici. Il testo del decreto può dunque essere modificato e migliorato, ma non stravolto.

Intanto il presidente della Lega serie B Balata va all'attacco dell'attuale gestione Figc e ha chiesto che «l'incontro al ministero dello sport sia un'occasione per andare verso una riforma del sistema federale che conduca ad una governance più evoluta che rispetti chiari e dichiarati principi di congruità sociale e sportiva».