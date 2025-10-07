Mitchell, il più odiato dai procuratori. Ha trovato l'ingaggio con Chatgpt

Non ha intenzione di riscrivere la storia del calcio come Jean-Marc Bosman, per cui venne creata una legislazione ad hoc tuttora vigente, ma la vicenda di Demetri Mitchell promette di essere quantomeno interessante. Questo giocatore del Leyton Orient, Serie C inglese, è il primo di cui si viene a conoscenza ad aver trovato un accordo con un club grazie all'intelligenza artificiale, scavalcando quindi ogni tipo di mediazione o procuratore.

È successo quest'estate quando dopo essere rimasto svincolato dall'Exeter City e aver ricevuto l'offerta del Leyton Orient, appunto, si è seduto al tavolo solo con ChatGpt, uno dei sistemi di intelligenza artificiale più conosciuti al mondo. Davanti alla proposta del club londinese ha consultato il suo interlocutore virtuale chiedendogli se quel contratto valesse la pena di essere firmato. Ha chiesto quindi a ChatGpt un parere, inserendo alcuni parametri tipo un riassunto della sua carriera e il fatto che dovesse andare a vivere a Londra, notoriamente una delle città più costose del pianeta.

Terzino sinistro ma anche esterno a tutta fascia di 28 anni scuola Manchester United, un paio di stagioni in Scozia, circa 200 presenze in carriera comprese anche le esperienze con le nazionali giovanili inglesi e la dote di un Europeo Under17 vinto, Mitchell ha evidentemente fatto centro con i dirigenti del Leyton Orient, visto che è stato tesserato a condizioni ancora migliori rispetto alla prima offerta. Spulciando un po' abbiamo scoperto che il suo stipendio potrebbe essere intorno alle 180mila sterline, circa 200mila euro a stagione.

Tutto merito, stando a lui, di quanto concordato con l'Intelligenza Artificiale e senza commissioni da pagare a qualche procuratore, forse il vero sollievo per il Leyton Orient. Demetri ha confermato tutto questo settimana scorsa durante un podcast molto seguito in Inghilterra, From my left. Se poi questo metodo dovesse espandersi altrove, Mitchell si trasformerebbe in un pioniere.