Mkhitaryan, il sabato in tv ricorda (un po') Pippo Franco

Nell'eterno dibattito fra giochisti e risultatisti e tra le pieghe di chi cerca di portare nel calcio il «Cortomuso» dell'ippica, su Sky Marco Nosotti entra nel dibattito su Allegri cercando una sintesi e ricorrendo all'uso di una figura retorica: «Non credo sia un cagasotto».

***

La SuperLeague esiste già e piace più della Champions, almeno è quello che si è visto in settimana quando la sfida tra Arsenal e Manchester City ha certificato come la Super Lega sia la Premier d'Inghilterra, stracciata la concorrenza della controproposta Uefa Brugge-Benfica e Borussia-Chelsea.

***

Pomeriggio di passione in tv e sui social per Sinner con quel tifo quasi da impegno della Nazionale. Lui lotta, vince un set ma perde la gara. Ha infiammato e anche se ha perso dà la sensazione di poter vincere, non come al Sei nazioni di rugby dove l'Italia «perde sempre con onore».

***

Prima di vincerla con Mkhitaryan, che per ironia della sorte sui social è spesso paragonato a Pippo Franco per la somiglianza, a livello di divertimento in tv l'Inter al sabato sera è l'unica cosa che non fa rimpiangere il Bagaglino.

***

Tante polemiche sugli 1-0 di Allegri. Quando a lui con lo Spezia sarebbe andato bene pure vincere 0-0.

***

Mkhitaryan: «In caso di Scudetto canterò una canzone di Albano». Grazie, Simone Inzaghi! L'Italia non corre questo rischio.

***

Thiaw del Milan dai telecronisti è chiamato «Ciao», «Ciou», e anche «Tió».

***

Già pronti gli sfottò dei napoletani in caso di eliminazione della Juve in Europa League: «LevateaNantes».@duppli