Moda e calcio, arriva la capsule "giovane" firmata Milan e Paper Planes

Moda giovane, lifestyle ispirato allo sport più amato, il calcio e una una nuova, inedita capsule Limited Edition composta da sette articoli “firmata” da AC Milan e Paper Planes, premium brand di Roc Nation - fondato dal business partner di Jay-Z, Emory Jones -, ovvero le visione e i valori che legano due capitali della moda come Milano e New York.



Così il club rossonero supera i confini del campo da gioco, consolidandosi ancora una volta come protagonista della cultura giovanile e catalizzatore di passioni perché dopo l'evento From Milan with Love Next Gen, guarda ancora alle le nuove generazioni con questa capsule a loro dedicata che spinge a vedere oltre gli schemi tradizionali, lasciando spazio all'immaginazione, alimentando sogni e aspirazioni, ispirata al claim Greatness is a process, la strada che conduce al successo è fatta di perseveranza e determinazione”.

La collezione arriverà in esclusiva su store.acmilan.com e paperplane.shop (Usa) e nei punti vendita del Milan a Casa Milan e San Babila l'11 dicembre, 2020. Dall'8 dicembre in pre-ordine esclusivo, solo per i fan AC Milan iscritti alla newsletter.

"La partnership con Paper Planes, brand innovativo che è il punto d'incontro tra moda e cultura, è un altro passo importante nel nostro percorso volto a posizionare il Milan come lifestyle brand che entusiasma e ispira - dice Casper Stylsvig, chief revenue officer di AC Milan -. I nostri brand sono legati a due città, Milano e New York, che sono simboli globali di progresso e stile, e dal nostro impegno a condividere i valori di inclusività, creatività e innovazione con le future generazioni in tutto il mondo."

"Paper Planes ti insegna a immaginare, e non è solo un mantra, è uno stile di vita, e la nostra partnership con AC Milan incarna proprio questo - sottolinea Emory Jones di Paper Planes -. Che tu sia cresciuto con il Duomo di Milano alle spalle o che tu abbia attraversato il ponte di Brooklyn in bici... Siamo tutti legati dal desiderio di volare spiritualmente per lasciare che i nostri sogni ci portino in luoghi dove non possiamo arrivare".



Una parte fondamentale della crescita globale di un brand è la capacità di catturare il pubblico del lifestyle e Paper Planes è il veicolo perfetto per il Milan per presentarsi a questi nuovi consumatori", afferma Michael Yormark, co-Ceo di Roc Nation Unified.