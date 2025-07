L'Italnuoto cerca l'isola del tesoro

Dal campo di prigionia al campo gara. Alle 2 italiane di stanotte parte con la 10 km femminile il Mondiale di nuoto in acque libere. Si costeggerà l'Isola di Sentosa, una delle destinazioni turistiche più famose di Singapore che prima di diventare luogo di lussuosi resort e parchi divertimento, era conosciuta per essere stato un rifugio per pirati e un brutale campo di prigionieri di guerra. L'Italnuoto spera che questo paradiso diventi invece la sua isola del tesoro. Gregorio Paltrinieri (foto) guida una pattuglia composta da Marcello Guidi, Andrea Filadelli e Matteo Diodato tra gli uomini, e da Ginevra Taddeucci (bronzo olimpico nella 10 sulla Senna), Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon e Antonietta Cesarano tra le donne.

Nel bacino di Sentosa, superGreg esordirà domani nella 10 chilometri (sempre alle 2 di notte), poi farà anche la 5 km, la nuova 3 chilometri ko sprint (sfida ad eliminazione) e la staffetta 4×1500. Quattro gare su quattro. Per il carpigiano, che ha debuttato sempre in Oriente (a Shanghai) nel 2011, sarà il nono Mondiale. Da capire se, dopo le fatiche in mare, Paltrinieri avrà ancora energie per una passerella in vasca nei 1500 stile libero (2-3 agosto). Le gare di fondo si svolgeranno nelle notti italiane visto il fuso orario di 6 ore avanti locali, ma vale la pena rimanere svegli per tifare gli azzurri.

Intanto continuano gli incontri della fase a gruppi di pallanuoto. Ieri è arrivata una battuta d'arresto per il Setterosa, sconfitto 19-15 dalle vicecampionesse olimpiche dell'Australia. "Abbiamo sofferto la loro fisicità", così il ct Carlo Silipo.

Ora, per Cocchiere e compagne c'è l'ultimo incontro dei gironi contro la debole Singapore, prima degli ottavi di finale (dove probabilmente troveremo la Cina). Oggi alle 14.45 (Rai e Sky) torna in vasca il Settebello in un match tosto contro i triolimpionici della Serbia. In palio c'è il primo posto nel gruppo A che vale il pass diretto ai quarti.