Psg e Chelsea, ecco le regine di Coppa

L'Europa detta legge al Mondiale per club. Era normale che accadesse: dodici su 32 totali le squadre iscritte, il meglio del nostro continente, tre semifinaliste su quattro (en plein fallito per la caduta negli ottavi di Inter - per mano della brasiliana Fluminense, ultima superstite extraeuropea - e Manchester City). E a un passo dall'atto conclusivo sono arrivate le ultime due vincitrici della Champions League (Psg e Real Madrid, con sfida di lusso mercoledì a New York e partita da ex per Mbappé - nella foto -) oltre al Chelsea che ha alzato l'ultima Conference.

Il Paris rischia di fare il poker stagionale di vittorie dopo Ligue 1, Coppa di Francia e Champions, sempre che i Blancos non mettano i bastoni fra le ruote: il confronto tra l'asturiano Luis Enrique e il basco Xabi Alonso, ovvero la scuola del nord della Spagna che vuole comandare il mondo, è assolutamente affascinante. E dire che poco più di un anno fa, l'allora tecnico del Real Carlo Ancelotti rivelò a Il Giornale che il club avrebbe rifiutato l'invito della Fifa per il Mondiale del 2025: pochi soldi, appena 20 milioni il premio promesso allora, in pratica il valore di una sola gara dei madridisti. All'epoca però Infantino non aveva ancora venduto i diritti tv del torneo e non aveva chiuso gli accordi commerciali.

Inter e Juventus sono già tornate a casa rispettivamente con 33 e 29 milioni di euro. Per le squadre europee il piatto era ricco già solo per il loro "peso" sportivo e di marchio. La vittoria nella competizione può valere fino a 100 milioni di euro, di fatto come la Champions League, cifre che ingolosiscono anche chi ha ormai le energie al lumicino dopo una stagione che dura ormai da 11 mesi.

Ecco perché l'Europa d'élite può mettere le mani anche sul mondo. E l'Italia? Spera nell'impresa che Gattuso dovrà compiere da settembre, ovvero riportare gli azzurri al Mondiale. Quello per nazioni che, per blasone - non ce ne voglia Infantino -, vale molto di più...