Mondiali di scherma, oro nel fioretto femminile a squadre, argento nella spada maschile

Il fioretto femminile a squadra è d'oro ai mondiali di scherma che si stanno disputando a Il Cairo. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi hanno travolto con un nettissimo 45-27 gli Stati Uniti in finale conquistando così il gradino più alto del podio. L'Italia della scherma aspettava quest'oro da ben 4 anni, dopo il vuoto di Budapest 2019 e Tokyo 2020. Il quartetto del c.t. Cerioni era favorito e non ha tradito le aspettative vincendo senza particolari affanni.

ORO MONDIALE!



Arianna Errigo, Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Favaretto superano nella finale del fioretto a squadre gli Stati Uniti e trionfano a Il Cairo! #ItaliaTeam | #Cairo2022 | @Federscherma pic.twitter.com/K4FfeieMPA — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 22, 2022

Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo hanno demolito la Polonia nei quarti di finale per 45-26, per poi sbarazzarsi del Giappone con un più "sofferto" 45-37. Nella finale le azzurre fanno valere il ruolo di favorite, la maggior fame e la maggior classe surclassando di fatto le avversarie.

Buone notizie anche dalla spada maschile a squadre che ha invece conquistato la medaglia d'argento perdendo in finale solo alla più quotata Francia, con gli azzurri Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara che hanno ceduto per 45-42 al terzetto formato da Alexandre Bardenet, Yannick Borel e Romain Cannone, campione nella spada individuale.

Per l'Italia questo argento nella spada maschile a squadre è importante perché mancava da 15 anni. da San Pietroburgo 2007 e anche all'epoca, fu secondo posto alle spalle della Francia. Il bilancio della spedizione azzurra è ora di un oro, quattro argenti e due bronzi. L'auspicio è che il medagliere azzurro si riempia ulteriormente per chiedere in bellezza la spedizione in terra egiziana.

Anche Valentina Vezzali, ex grande schermitrice e Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi, ha voluto fare i complimenti per le due medaglie conquistate: