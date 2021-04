Montecarlo, Fognini approda agli ottavi: fuori Caruso

Fabio Fognini supera in duet set con il punteggio di 6-3 6-3 l'australiano Jordan thompson e approda agli ottavi del torneo di Montecarlo.

Una vittoria davvero convincente per Fognini. Sul Court de Princes il tennista ligure prosegue la marcia vincente e continua la difesa del titolo conquistato a Montecarlo 2019. Dopo il debutto vincente di ieri contro il serbo Kecmanovic, stavolta trova l’australiano Jordan Thompson, numero 63 del ranking e battuto lo scorso anno a Melbourne al primo turno.

Troppo netto il divario tra i due sul rosso, superficie poco congeniale all'australiano. Parte benissimo Fabio, a suo agio come non mai su questi campi e subito avanti 4-0. Il resto è puro controllo per il tennista ligure che cede il servizio prima di chiudere il primo set 6-3. Il secondo set resta sulla falsariga del primo con il break decisivo arriva nel quarto game. Tanto basta per chiudere il match senza patemi d'animo con un duplice 6-3. Una vittoria assai convincente per il talento di Arma di Taggia, che prosegue la sua difesa del titolo: agli ottavi affronterà uno tra Krajinovic e Londero, ancora da favorito.

Sconfitta prevedibile invece per Salvatore Caruso, numero 89 della classifica mondiale. Dopo la vittoria sofferta in tre set contro il monegasco Catarina, il tennista di Avola nulla può contro il russo Andrey Rublev, numero 8 della classifica e uno dei profili più interessanti al momento nel circuito. Caruso lotta fino alla fine ma non poteva fare molto di più contro questo Rublev, che lo aveva già sconfitto nettamente a New York nel 2020. Il tennista russo chiude in due rapidi set con il punteggio di 6-3 6-2. Davvero ricco di match interessanti con gli italiani grandi protagonisti. Grandissima attesa per Jannik Sinner che affronta Novak Djokovic. Un incontro importantissimo per testare il percorso di crescita del tennista altoatesino. In campo anche Marco Cecchinato contro il belga David Goffin e Lorenzo Sonego, che dopo la vittoria a Cagliari si trova lo scoglio Alexander Zverev.

