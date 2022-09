Il Monza esonera Stroppa: per ora la panchina a Palladino

Il Monza ha esonerato Giovanni Stroppa, a cui non è bastato il pareggio di domenica a Lecce, unico punto conquistato nelle prime sei giornate del campionato di serie A.

Già il giorno dopo la sfida al "Via del Mare", Silvio Berlusconi a Rtl 102.5 aveva fatto presagire un cambio di rotta. "Il Monza deve cambiare modo di stare in campo. I giocatori sono bravi, a livello di Serie A. Adesso me ne dovrò interessare ancora io, come all’inizio dei campionati di serie B e C quando ho dato l’impostazione corretta alla squadra" le parole preoccupate del Cavaliere.

La squadra di Stroppa aveva conquistato soltanto un punto in queste prime sei giornate di campionato perdendo all'esordio casalingo in Serie A contro il Torino, poi in trasferta contro il Napoli in trasferta, ancora ko in casa con l'Udinese e all'Olimpico contro la Roma per poi perdere 2-0 contro l'Atalanta prima del pareggio di Lecce nell'ultimo turno che ha convinto Berlusconi e Galliani a cambiare la guida tecnica.

Le prestazioni non sono mai state convincenti ed è sembrata mancare una vera identità di squadra, costretta ad un rapido amalgama nel corso di poche settimane dopo i diversi arrivi dal mercato. In attacco Caprari e Petagna sono sembrati ancora poco affiatati, inoltre l'attaccante ex Napoli è finito in tribuna a Lecce proprio a causa di un diverbio con l'allenatore.

Il reparto difensivo ha dimostrato di essere troppo leggero nonostante i tanti innesti mentre a centrocampo Pessina e Sensi rappresentano una certezza ma possono dare molto di più. In ogni modo il prossimo allenatore dovrà inevitabilmente dare un equilibrio alla squadra e provare fin da subito ad invertire la rotta già dalla prossima probitiva sfida contro la Juventus.

I possibili sostituti

In attesa di capire le prossime mosse per il momento la squadra verrà affidata all’allenatore della Primavera Raffaele Palladino, ex attaccante tra le altre di Genoa, Parma e Juventus. Dopo il suo ritiro, proprio con la maglia del Monza, avvenuto nel 2019, Palladino ha iniziato la carriera di allenatore alla guida della Primavera del club brianzolo nell'estate del 2021.

Il tecnico campano potrebbe restare non solo come traghettatore ma si vagliano altre soluzioni. Claudio Ranieri sembra essere l'obiettivo numero uno di Berlusconi ma non si escludono anche altri nomi come l'ex Empoli Andreazzoli e Donadoni. Difficile arrivare a Roberto De Zerbi in questo momento dato che l'allenatore sembra essere molto vicino al Brighton. Soluzione presa in considerazione della società è anche quella rappresentata da Roberto D'Aversa, ex Parma e Sampdoria.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?