Monza fa l'impresa: eliminati i campioni di Trento

La Monza del volley va in Paradiso. Per la seconda volta della sua storia, la prima da quando la società ha traslocato da Milano in Brianza, la Mint Vero Volley raggiunge la finale Scudetto della Superlega maschile. Lo fa al termine di una semifinale incredibile contro Trento, campione d'Italia in carica che il prossimo 5 maggio sarà in campo a Ankara per giocarsi la Champions League. Una serie al meglio delle cinque partite nella quale i brianzoli sono andati sotto 2-0, per poi infilare un clamoroso tris consecutivo di vittorie che ha lanciato i ragazzi di coach Massimo Eccheli verso il sogno tricolore.

La bella del PalaTrento non è stata da meno, confermando il pathos che ha caratterizzato tutte e cinque le sfide di questo splendido confronto. Monza è scattata dai blocchi con la leggerezza di chi non ha niente da perdere, Trento ha trovato le forze per risalire dal baratro dello 0-2 e andarsi a giocare un quinto set per cuori forti. Ma l'ultima parola è stata per gli ospiti, che col 2-3 finale hanno scritto una pagina indelebile della propria storia, centrando la terza finale stagionale dopo quelle di Coppa Italia e Challenge Cup, entrambe perse.

Nel primo set si è vista solo Monza in campo: testa libera e braccio pesante, difesa ermetica a coprire ogni centimetro di campo e i ragazzi di coach Eccheli si sono presi con sorprendente rapidità il punto dell'1-0 (25-18). Nel secondo set, però, è cominciata una sfida romanzesca, punto a punto, con scambi infiniti che hanno dato vita a una serata di grandissimo volley. A rompere l'equilibrio ci ha pensato un super Maar, che con un attacco vincente e un ace ha firmato il 25-22 che pareva aver spalancato ai brianzoli le porte della finale Scudetto.

Guai, però, a sottovalutare il cuore dei campioni. A un passo dall'eliminazione, Trento si è prima rimessa in partita per poi pareggiare i conti, prendendosi terzo e quarto set (25-23 e 26-24) e mandando il match al drammatico tie-break. Un quinto set sulle montagne russe, deciso da due attacchi di Takahashi (nella foto) per il definitivo 16-14 che ha mandato Monza in Paradiso.

Monza fa festa e, almeno per qualche giorno, può godersi un traguardo storico. Da giovedì, però, si giocherà per lo Scudetto. Ad attendere i brianzoli nella finalissima c'è Perugia, che dopo il Mondiale per Club vuole il bis tricolore. La Mint parte sfavorita, ancora una volta.

Ma i ragazzi di coach Eccheli vogliono coronare un sogno che pareva impossibile, e che ora è a tre vittorie dal diventare realtà.