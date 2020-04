Morata posta una foto al lago e i follower lo massacrano: "Hai violato la quarantena"

Alvaro Morata, ex attaccante della Juventus, sta vivendo la sua quarantena in compagnia della moglie Alice Campello e dei due figli gemelli. Tra l'altro la coppia è in attesa di un terzo figlio, sempre maschio, con l'influencer che aveva dato l'annuncio sui social: "Presto in cinque, un altro maschietto! E continua la ricerca della piccola principessa con i tre moschettieri. Siamo davvero molto felici".

La famiglia Morata ha dato questa lieta notizia cinque giorni fa ai suoi 2,2 milioni di follower con l'attaccante dell'Atletico Madrid che invece si era preso una pausa di riflessione dai social network. Lo spagnolo, però, è tornato operativo nella gioranta di Pasqua con uno scatto molto romantico con la sua Alice, seduto su un prato con uno panorama eccezionale: il lago con un cielo sereno e una serie infinita di alberi.

Molti follower hanno pensato che la coppia abbia violato così la quarantena e qualcuno di loro, purtroppo, è partito anche con una serie di insulti. "Stai a casa", il commento più carino ricevuto con l'ex Juventus che ha risposto per le rime a chi gli intimava di aver violato l'isolamento: "Ma io sono a casa mia". Una dimora splendida evidentemente quella dell'ex attaccante del Chelsea che si sta godendo la sua quarantena in compagnia di moglie e figli e in attesa del terzo di casa Morata che arriverà però solo nei prossimi mesi.

Morata è attualmente in prestito all'Atletico Madrid ma a fine stagione sarà riscattato dal Chelsea che per ora detiene il cartellino dell'ex attaccante della Juventus che negli ultimi anni è stato accostato sempre a bianconeri, Inter e Milan. Chissà se in futuro i coniugi Morata torneranno in Italia anche perché Alvaro ha consciuto Alice proprio in Italia, nella sua esperienza a Torino.

