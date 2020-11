Maradona, è giallo sulla morte

La morte di Maradona si tinge di giallo, almeno secondo quanto riportano i media argentini. Tanti i dubbi sull'orario in cui sarebbe venuto a mancare l'ex Pibe de Oro. Secondo quanto riporta il quotiano El Clarin, infatti, l'infermiere che si è occupato dell'ex fuoriclase del Napoli nella notte tra martedì e mercoledì ha dichiarato che Diego fosse vivo prima di lasciare il turno attorno alle 6:30 del mattino.

La ricostruzione

L'infermiera che ha poi visitato Maradona il mattino della sua morte avrebbe rivelato: "L'ho sentito muoversi all’interno della stanza alle 7:30". La donna ha pi raccontato di non essere mai entrata nella stanza del fuoriclasse argentino per controllare se effettivamente stesse bene. L'infermiera ha poi aggiunto come sia stata obbligata a dichiarare in un rapporto ufficiale che quella mattina aveva controllato Diego, quando in realtà lo aveva lasciato riposare senza mai entrare nella sua stanza. Il procuratore Laura Capra ha raccolto tutte queste preziose testimonianze per far luce sulla morte del Diez. Resta il fatto che l'ultima persona a veder vivo realemente Maradona è stato l'infermiere Ricardo, e non il nipote Johnny Esposito, attorno alle 23:30 di martedì.

Accusa debole

Il presunto ritardo nell'arrivo dell'ambulanza per soccorrere Maradona, tesi sposata dall'avvocato del Pibe Matias Morla, pare però non essere veritiera. Il legale di Diego ha parlato di circa mezz'ora di ritardo nei soccorsi quando in realtà il viaggio per arrivare all'esterno dell'abitazione dell'ex di Napoli e Barcellona sarebbe stato lungo 11 minuti. La segretaria personale dell'ex Pibe, Maxi Pomargo, ha richiesto un’ambulanza della società +Vida che sarebbe giunta alla villa della località di Tigre alle 12:28 confermando dunque gli undici minuti

Com'è andata realmente la sua ultima giornata?

I media argentini erano stati chiari sulle ultime ore di vita di Maradona. Secondo le prime ricostruzioni, a qualche ora dalla sua morte, infatti, si vociferava come l'ex fuoriclasse del Napoli si fosse svegliato bene, di come avesse fatto due passi in giardino ed avesse appunto ricevuto la visita da parte dello psichiatra e dell'infermiera che secondo le ultime ricostruzioni, però, pare non aver mai visto in vita Maradona. Ora toccherà alle autorità argentine stabilire come siano andare realmente le cose in una vicenda che sta monopolizzando l'opinione pubblica in questi tre giorni davvero ricchi di tensione, emozione, amarezza e commozione.

