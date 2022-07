"Motivi familiari": Ronaldo non si presenta al raduno

L'assenza di Cristiano Ronaldo nel primo giorno di raduno di quella che è quasi la sua ex squadra, il Manchester United, ha fatto molto rumore: CR7 vuole andar via, avrebbe chiesto lui stesso la cessione per giocare in Champions League. Nella giornata di oggi avrebbe dovuto incontrare mister Erik ten Hag e i suoi compagni dopo la pausa estiva, ma non si è visto.

"Motivi familiari"

Su quasi tutti i quotidiani e tabloid inglesi campeggia in prima pagina la scritta "family reasons", ossia "motivi familiari" che avrebbero impedito all'asso portoghese di presentarsi al primo allenamento della stagione 2022-2023. Come scrive il The Sun, la società inglese avrebbe accettato la sua decisione. Ma dove andrà a giocare il pluri pallone d'oro? Alcune "sirene" di mercato lo vorrebbero al Bayern Monaco, anche se alcune voci pensano ad un suo rientro in Portogallo allo Sporting Lisbona (la sua prima squadra) ma c'è anche una pista italiana che lo vorrebbe alla Roma di Mourinho. Se, però, il suo obiettivo è davvero giocare in Champions, la società di Trigoria non potrebbe fare al caso suo.

In un'esclusiva del The Times, Ronaldo si dice fiducioso di avere ancora tre o quattro anni da poter disputare ai massimi livelli e vuole " rappresentare una squadra capace di vincere trofei ": la frecciata al Manchester è chiara ma, chi lo sa, la sua affermazione potrebbe anche tornare indietro di qualche anno e riferirsi alla Juventus, che lo aveva acquistato per vincere la tanto agognata Champions ma nemmeno con CR7 il tabù è stato infranto. Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro ha ancora il massimo rispetto per la maglia che indossa ma non vuole far parte del nuovo ciclo inizato con ten Hag.

Chi sarà il sostituto