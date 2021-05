Moto3, Dupasquier è in gravi condizioni: cosa è successo

Attimi di puro terrore al Mugello per il pilota svizzero del team PruestelGp, Moto3, Jason Dupasquier. Il 19enne di Bulle, infatti, è stato protagonista di un bruttissimo incidente nel finale della sessione di qualifica. L'elvetico dopo essere caduto in curva 9 insieme a Sasaki e Alcoba è stato investito dalla propria moto e dai due piloti alle sue spalle. Dupasquier è rimasto per diversi minuti per terra esanime e le sue condizioni sono sembrate da subito molto serie. I soccorsi sono durati decine di minuti con l'elicosoccorso che ha poi trasportato in ospedale, il Careggi di Firenze.

Paura

Dai box la situazione è apparsa subito molto grave dopo la caduta all'Arrabbiata 2 con il rossocrociato che ha sbattuto violentemente per terra sul selciato investi da ben tre moto, la sua più quella di Alcoba e Sasaki che transitavano alle sue spalle. Secondo la dinamica, sembrerebbe essere stato quello col giapponese che è stato sbalzato in aria dopo l'urto con lo stesso Dupasquier. Lo spagnolo Jeremy Alcoba ha commentato così l'incidente di cui è stato sfortunato protagonista: "Andavo a tutto gas, ho visto che Jason ha frenato di colpo e ho provato ad andare a destra per evitarlo. Non ci sono riuscito, penso di averlo colpito all'altezza delle gambe".

Il video dell'incidente

Solidarietà social

L'incidente di Dupasquier è stato scioccante con molti utenti che si sono riversati sui social per esprimere il loro disappunto e per mandare un messaggio di forza allo sfortunato pilota svizzero: "Si parla tanto di non mostrare i replay prima di conoscere le condizioni dei piloti, poi un ragazzo di 19 anni è ancora steso sulla pista senza conoscenza e viene subito mostrato l’incidente (dopo che tra l’altro era già stato ripreso in diretta)", l'appunto polemico di un utente.

"Forza Dupasquier" è invece uno dei messaggi più ricorrenti su Twitter per stare vicini simbolicamente al classe 2001. E ancora: "Ho il magone, spero tutto vada bene #MotoGP pray for #dupasquier", "L'unica speranza ora è di sentire il collegamento che ci dice che Jason #Dupasquier è cosciente. Le poche immagini purtroppo ci rimandano a momenti orribili del passato recente, Sepang e Misano".

