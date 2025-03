MotoGP. Bagnaia cade ma almeno evita il Q1

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Gran Premio d'Argentina inizia come ci eravamo lasciati in Thailandia: con Marc Marquez davanti a tutti. Su una pista insidiosa e con poco grip, i piloti della MotoGP sono tornati sul tracciato di Termas di Rio Hondo dopo due anni d'assenza. Pronti. Via. Il più veloce fin dal primo turno di prove libere è ancora lui: lo spagnolo del team Ducati ufficiale, che - in ottima forma - conferma l'ottimo feeling con la sua Desmosedici, mentre preoccupa il sedicesimo posto di Pecco Bagnaia. Il piemontese non è apparso a suo agio, sicuramente non il Pecco che lo scorso anno ha vinto ben 11 gare. Per fortuna terminato il turno, al box Ducati si sono messi a lavorare sodo e nelle prequalifiche Bagnaia è tornato a dire la sua, per poi cadere quando si trovava in sesta posizione. Una scivolata, per fortuna senza conseguenze, che però non gli ha permesso di tornare in pista e migliorare il suo tempo sul giro: il decimo posto gli evita almeno il Q1.

Il venerdì argentino recita dunque così: miglior tempo per Marc Marquez che torna a fare il Cannibale e chiude con un crono di 1'37.295. Alle sue spalle un ritrovato Fabio Di Giannantonio (Team VR46), secondo a 0.135 e Alex Marquez, terzo. Dopo tre Ducati, ritroviamo un Marco Bezzecchi sempre più a suo agio sulla Aprilia, Brand Binder (KTM), Alex Rins (Honda), a dimostrazione che le altre Case si stanno avvicinando. Sono promettenti infatti tempi di Johann Zarco (Honda) e a seguire Fabio Quartararo su Yamaha.

Ma i riflettori restano puntati sul dream team Ducati, anche perché nessuno si aspettava un Bagnaia così indietro. «Quando Marc Marquez sta bene fisicamente, è Marc Marquez», ha dichiarato il team manager Davide Tardozzi.

Il divario tra i due piloti, con la scivolata che ha complicato le cose per Pecco, rimane comunque preoccupante. «Penso che Pecco sarà molto competitivo tra qualche gara», ha aggiunto.

Tv: oggi alle 14,50 pole e 19 Sprint Sky e TV8, domani alle 19 MotoGp Sky (differita TV8 alle 21,35).