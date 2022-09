MotoGp, doppietta italiana ad Aragon: Bastianini beffa Bagnaia all'ultimo giro

Enea Bastianini ha vinto al fotofinish il Gp di Aragon di MotoGp battendo sul finale Francesco Bagnaia. Per il pilota del team Gresini è la quarta vittoria in stagione, che toglie a Bagnaia la possibilità di conquistare il quinto successo consecutivo.

Pecco però può sorridere lo stesso. La caduta di Fabio Quartararo nel primo giro gli permette di avvicinarsi a -10 dal francese della Yamaha nella classifica del Mondiale. Terzo posto sul podio per lo spagnolo Aleix Espargaro, con l'Aprilia. Al quarto posto chiude Binder, seguito da Miller, Martin e Luca Marini, decimo Bezzecchi.

Ad inizio gara subito un colpo di scena, con Quartararo, leader del Mondiale, costretto al ritiro dopo essere caduto per aver tamponato la Honda di Marc Marquez. Il pilota della Yamaha è finito a terra ma si è subito rialzato ed è tornato ai box senza problemi. Anche Marquez al suo rientro dopo il lungo stop, è stato costretto al forfait per problemi all'abbassatore, mentre c'è stato il ritiro anche per il giapponese Takaaki Nakagami su Honda Lcr.

Uno zero in classifica che può pesare tantissimo per Quartararo a questo punto della stagione. Il Mondiale adesso ricomincia quasi da capo. Quasi, perché in realtà Bagnaia in Giappone, a 10 punti di distanza in classifica dal rivale, ci arriverà lanciatissimo. Forte di quattro vittorie e questo secondo posto. Cinque gran premi, 120 punti, tutto è ancora possibile. C'è da notare però che in cinque gare Pecco ha recuperato 81 punti a Fabio.

Le reazioni

"La gara è stata molto bella, in partenza ho toccato Espargaro e recuperare la posizione è stato difficile. Ho commesso degli errori durante la gara, ma ho ripreso Bagnaia e sono riuscito a vincere questa gara. È un sogno per me, ora cominceremo a pensare al Giappone". Lo ha detto Enea Bastianini, pilota riminese del Team Gresini, dopo il trionfo ad Aragon.

"Senza dubbio è andata alla grande, ho fatto il massimo e Bastianini all'ultimo giro aveva più trazione. Enea è stato molto competitivo per tutto il weekend. Quartararo è stato sfortunato all'inizio, ma io ho cercato di fare come sempre il mio meglio. Alla fine non mi sono sentito di superare Enea, perché avevo già corso dei rischi in precedenza" . Le parole invece di Pecco Bagnaia, che vede il rivale francese sempre più vicino.

"È un peccato, una volta che abbiamo il passo per fare una buona gara, faccio solo tre curve. Non abbiamo rotto niente per fortuna. La rimonta di Bagnaia? Non posso farci niente, non ho potuto partecipare alla gara. Sono sempre davanti, l'obiettivo numero uno è rimanerci. Il corpo mi brucia tanto". Lo ha detto Fabio Quartararo, pronto al riscatto già il prossimo weekend in Giappone.

